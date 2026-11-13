Tentativas de homicidio

Sunchales: prisión para el acusado de haber prendido fuego una casa con su familia adentro

El hombre de 39 años fue imputado por haber iniciado el foco ígneo en la vivienda mientras las víctimas dormían. Ocurrió el sábado pasado. También le atribuyeron haber incendiado la casa de su hermana en julio.