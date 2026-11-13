La escena se produjo en un sector de barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe donde el agua había ganado terreno. Eran aproximadamente las 9.45 cuando una vecina advirtió sobre la presencia de un hombre que necesitaba ayuda urgente y dio aviso a la Policía.
Acto de arrojo: dos policías se metieron al agua para salvar a un hombre de 79 años
Una situación de extrema tensión se vivió durante la mañana en las inmediaciones del Conicet, en barrio El Pozo. Un hombre de 79 años había caído en un aliviador y quedó atrapado debajo de una estructura, con una pierna aprisionada entre su carrito de mano, ramas y malezas. Dos efectivos de la Comisaría 25ª ingresaron al sector inundado y consiguieron ponerlo a salvo.
Hasta allí llegaron dos efectivos de la Comisaría 25ª. Lo que encontraron exigía una intervención inmediata: un hombre de 79 años permanecía atrapado debajo de un aliviador, rodeado de agua y vegetación, sin posibilidades de salir por sus propios medios.
El adulto mayor había caído cuando intentaba detener su carrito de mano. En esa maniobra, una de sus piernas quedó aprisionada entre el rodado, ramas y abundante maleza. El agua alcanzaba aproximadamente un metro de profundidad y dificultaba todavía más cualquier intento de incorporarse.
Los policías comprendieron rápidamente que no había demasiado margen para esperar. La situación del hombre, su edad y las condiciones del lugar configuraban un escenario de riesgo.
Un rescate contrarreloj
Sin contar con equipamiento especializado para rescates acuáticos, los uniformados decidieron ingresar al sector inundado. Lo hicieron con sus propios recursos, enfrentando las dificultades que imponían el agua, las ramas y los obstáculos ocultos bajo la superficie. La prioridad era liberar al hombre antes de que su situación se agravara.
Con esfuerzo, los efectivos consiguieron destrabar la pierna que había quedado atrapada y ayudarlo a salir del aliviador. Una vez fuera del agua, lo trasladaron hasta un lugar seguro.
Posteriormente, el hombre fue llevado hasta el hospital Cullen para recibir asistencia y someterse al correspondiente examen médico. Luego, como es de práctica, se comunicó la novedada a las autoridades de la Unidad Regional I y al fiscal del MPA en turno.
La intervención se produjo en un contexto de complicaciones hídricas que afectan a distintos sectores de la región. En ese escenario, la acumulación de agua y el anegamiento de algunos espacios representan un riesgo adicional para quienes transitan por esos lugares.
Dos policías en una situación límite
El procedimiento tuvo como protagonistas a dos integrantes de la Comisaría 25ª, que intervinieron ante un pedido de auxilio y terminaron protagonizando un rescate que también implicó riesgos para su propia integridad física.
No se trataba de un procedimiento habitual ni de una intervención vinculada con la prevención de un delito. Esta vez, la urgencia estaba puesta en salvar a una persona que había quedado indefensa en medio del agua.
La rápida respuesta policial permitió evitar que el episodio tuviera consecuencias más graves. Una vecina dio la primera alerta, dos uniformados llegaron hasta el lugar y, sin contar con elementos específicos para ese tipo de emergencia, consiguieron sacar al hombre de una situación comprometida.
En una jornada marcada por las dificultades que genera la presencia de agua en distintos puntos de la región, el episodio dejó una escena distinta: dos policías que dejaron momentáneamente de lado sus tareas habituales para auxiliar a un desconocido cuya vida estaba en peligro.