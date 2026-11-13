Santa Fe

Acto de arrojo: dos policías se metieron al agua para salvar a un hombre de 79 años

Una situación de extrema tensión se vivió durante la mañana en las inmediaciones del Conicet, en barrio El Pozo. Un hombre de 79 años había caído en un aliviador y quedó atrapado debajo de una estructura, con una pierna aprisionada entre su carrito de mano, ramas y malezas. Dos efectivos de la Comisaría 25ª ingresaron al sector inundado y consiguieron ponerlo a salvo.