Con el río Paraná en crecimiento, vecinos y pescadores de Alto Verde y la Vuelta del Paraguayo se juntaron este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 168 al pie del puente Oroño para reclamar una serie de cuestiones vinculadas a las familias que fueron ubicadas en el centro de asistencia a la vera de calle Demetrio Gómez.
Protesta al pie del puente Oroño con amenazas de corte de tránsito
La policía impide que se interrumpa el tráfico de la Ruta Nacional 168. Pescadores y vecinos del distrito costero reclaman por mejores condiciones en el centro de asistencia montado por el municipio.
En el lugar se presentó la policía con agentes del Cuerpo de Guardia de Infantería para evitar el corte de tránsito en esta vía de acceso a la ciudad de Santa Fe. Hubo momentos de discusión y tensión cuando los propios manifestantes se enfrentaron a los oficiales.
En el lugar se contabilizaba un grupo de unas 20 o 30 personas, número que fluctuaba de un momento a otro.
En diálogo con la prensa, uno de los manifestantes expuso los problemas ocasionados por el avance del agua en la zona conocida como la Curva del Surubí y advirtió por las condiciones de las familias en el predio habilitado por el municipio.
Por su parte, se presentó Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana del gobierno municipal a dialogar con los manifestantes.