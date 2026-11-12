El río Paraná alcanzó este jueves los 5,47 metros en el Puerto de Santa Fe y quedó 17 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros. Esa referencia activa un seguimiento más intenso de la creciente y refuerza las medidas preventivas en las zonas ribereñas.
Qué significa que el río Paraná supere el nivel de alerta en Santa Fe
El registro del Puerto llegó a 5,47 metros este jueves. El municipio explicó cómo se activan los protocolos y por qué la asistencia depende de la situación de cada sector.
Superar ese umbral no implica una evacuación generalizada. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal explicaron que las decisiones de asistencia y traslado se toman de acuerdo con las condiciones particulares de cada sector y la exposición de sus habitantes al avance del agua.
Qué indica el nivel de alerta
El secretario del área, Eduardo Rudi, señaló que esta marca permite anticipar acciones y reforzar la prevención. Además de observar la altura del río, se intensifica el seguimiento de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del agua en los sectores más vulnerables.
“Las defensas están por arriba de los niveles de evacuación”, sostuvo el funcionario. También aclaró que “alcanzar estos niveles implica poner en práctica los protocolos que tienen Provincia y Municipio ante estas situaciones”.
Cuándo se necesitan traslados
El nivel de evacuación es una referencia crítica: señala que el agua puede comprometer viviendas, caminos o infraestructura en áreas inundables y hacer necesario el traslado de personas expuestas. Tanto este umbral como el de alerta se establecen para cada localidad.
Las medidas no dependen únicamente de la lectura del hidrómetro. La situación concreta de cada zona determina si corresponde asistir a las familias o trasladarlas, por lo que esas intervenciones pueden desarrollarse según las dificultades que ya se presenten en el territorio.
Las tareas en los sectores más expuestos
Rudi indicó que los gobiernos provincial y municipal vienen realizando tareas preventivas y acompañando a los vecinos afectados. “Trabajamos desde el primer momento con previsión, cercanía al vecino, y evacuando o asistiendo a las familias que tienen problemas en esos lugares”, expresó.
El municipio mantiene el monitoreo de la evolución del Paraná y la aplicación de los protocolos de actuación, con especial atención en los sectores más expuestos a la creciente.