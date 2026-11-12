La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe y la región. En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina confirmó que el puerto local ingresó en fase de alerta luego de que el hidrómetro alcanzara los 5,30 metros y advirtió que la tendencia de los niveles continúa en ascenso.
Prefectura pide evitar la navegación recreativa en Santa Fe por la crecida del río Paraná
El hidrómetro del puerto de Santa Fe registró 5,46 metros y la tendencia continúa en ascenso. Se reforzarán los controles y advirtió sobre los riesgos de navegar durante la creciente.
La última medición disponible fue actualizada pasado el mediodía y arrojó 5,46 metros en el hidrómetro local.
El prefecto principal Juan Carlos Debailleux explicó que el organismo trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Emergencia y bajo el Plan de Coordinación de la Cuenca del Plata.
"Ayer cerca de las 11.30, en la escala del hidrómetro del puerto local, ya marcó una altura de 5,30 metros, por lo cual entramos en la fase de alerta", señaló el funcionario.
El avance del agua también modifica el esquema de monitoreo. Según detalló Debailleux, fuera de la fase de alerta se realizan dos mediciones diarias, a las 0 y a las 12. Sin embargo, una vez alcanzada esta instancia, los registros pasan a efectuarse cuatro veces por día: a las 0, las 6, las 12 y las 18.
En caso de llegar a la etapa de evacuación, la frecuencia volverá a incrementarse para contar con información más precisa sobre la evolución del río.
Riesgos para navegar
Uno de los principales ejes de la conferencia estuvo relacionado con las condiciones de navegación durante la creciente y las complicaciones que pueden generar las embarcaciones, especialmente en sectores costeros donde hay vecinos afectados por el ingreso de agua.
Desde Prefectura explicaron que el aumento del nivel del río también provoca una mayor velocidad de la corriente, que podría ubicarse en torno a los cuatro kilómetros por hora. A esto se suma la presencia de camalotes, troncos y otros elementos que pueden convertirse en obstáculos para las embarcaciones.
También advirtieron sobre la posibilidad de que queden sumergidas estructuras costeras, raigones, tejidos guardaganado y otras obras que habitualmente se encuentran fuera del agua.
"La crecida trae que la corriente sea de mayor velocidad. Posiblemente estemos ya en un rango de cuatro kilómetros por hora. Eso también dificulta la maniobra de las embarcaciones", explicó Debailleux.
Otro de los riesgos señalados es la aparición de cursos de agua que habitualmente no funcionan como vías navegables. En esos casos, una embarcación puede terminar circulando sobre terrenos privados que quedaron cubiertos por el desborde, con estructuras sumergidas que representan un peligro.
Por ese motivo, Prefectura recomendó evitar la navegación deportiva y recreativa mientras persistan estas condiciones. En caso de que resulte necesario salir al agua, pidió hacerlo a la mínima velocidad de gobierno compatible con la seguridad de la navegación.
Controles y restricciones
Consultado sobre los inconvenientes que generan las embarcaciones en sectores como Alto Verde, donde vecinos de la manzana 1 reportaron el ingreso de agua asociado al movimiento de las lanchas, el prefecto confirmó que se reforzarán las recorridas y la presencia preventiva, especialmente en el canal de acceso al puerto.
"Nosotros en principio estamos recomendando evitar la navegación y, si lo tienen que hacer, hacerlo a la mínima velocidad de gobierno compatible con la seguridad de la navegación", sostuvo.
Debailleux aclaró que, por el momento, no existe una prohibición general para la navegación recreativa, aunque insistió en la necesidad de evitarla. También explicó que la actividad comercial no puede interrumpirse, debido a que por el canal de acceso operan buques que transportan combustible, barcazas que trasladan cereales y embarcaciones areneras.
En ese sentido, indicó que Prefectura transmite las mismas recomendaciones a los capitanes de los buques mercantes, aunque reconoció que las características de esas embarcaciones pueden generar movimientos de agua.
"Un buque mercante cargado y que venga a favor de la corriente tiene que generar más velocidad para tener gobierno y eso puede que genere también alguna especie de oleaje", explicó.
El funcionario señaló que las medidas podrían revisarse si el río alcanza la altura de evacuación, aunque aclaró que cualquier modificación dependerá de la evaluación de las condiciones del momento.
Además, pidió consideración hacia quienes atraviesan situaciones de inundación. "Vamos a reforzar la presencia para hacer prevención y para alertar a los navegantes de que tengan empatía con el ciudadano que está sufriendo alguna inundación y que el daño sea mínimo", remarcó.
Controles y prevención
En relación con los operativos, Debailleux explicó que las inspecciones mantienen los mismos requisitos que durante el resto del año. Las embarcaciones deben contar con documentación, matrícula y los elementos de seguridad correspondientes.
También recomendó utilizar el chaleco salvavidas durante toda la navegación. A su vez, confirmó que Prefectura dispone de un alómetro y un alcoholímetro proporcionados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial para realizar los controles correspondientes.
Respecto de los recursos disponibles, precisó que la dependencia cuenta con aproximadamente 150 efectivos y que, por el momento, no está previsto incorporar personal adicional. La Prefectura de Santa Fe también tiene bajo su órbita los destacamentos de El Quillá y Coronda, además de embarcaciones y vehículos terrestres para las tareas de prevención.
El prefecto aclaró que las recomendaciones alcanzan a todos los cursos navegables bajo jurisdicción de la fuerza, aunque precisó que el río Salado y los sectores ubicados al norte de la laguna Setúbal no están dentro de su jurisdicción.
Finalmente, consultado por la situación de la hacienda en las zonas de islas, Debailleux indicó que existe una coordinación permanente con la Municipalidad, Defensa Civil y las autoridades vinculadas al operativo de traslado.
Según la información que manejaba el funcionario al momento de la conferencia, ya se había evacuado más del 80% de los animales, por lo que consideró que la situación estaba encaminada y que no se preveían mayores inconvenientes en ese aspecto.
Mientras el Paraná continúa en ascenso, Prefectura mantiene el monitoreo de los niveles y reforzará las tareas preventivas para reducir los riesgos de navegación y evitar que el movimiento de las embarcaciones agrave las consecuencias de la creciente en las zonas costeras.