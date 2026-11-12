Paraná en nivel de alerta

Emergencia hídrica en Santa Fe: "Contra la naturaleza no se puede pelear", advirtió el ministro Enrico

El ministro de Obras Públicas dijo que todos los trabajos apuntan a mitigar el impacto de la crecida de los ríos. Pero aclaró que "no hay obra pública que pueda parar un evento climático extremo". Se entregaron maquinarias para trabajos de canalización.