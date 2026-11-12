El ministro de Obras Públicas presidió este jueves un acto de presentación de maquinaria para realizar trabajos en el marco de la emergencia hídrica, y consultado sobre el actual cuadro de situación en la región, dijo que se realizan tareas de prevención para minimizar el riesgo y posterior impacto de la crecida de los ríos. Sin embargo, advirtió no se puede pelear contra la naturaleza. "El hombre no puede plantarse ante la naturaleza; contra la naturaleza no se puede pelear. Uno no puede evitar lo que está pasando; lo que ustedes están viendo atrás de ustedes (el acto se realizó en el Museo de la Constitución) es el crecimiento del río. Lo que sí podemos hacer desde un gobierno organizado y desde el estado es prevenir, tomar acciones para minimizar, para mitigar los efectos de la naturaleza. Y ésa es la tarea que estamos llevando adelante", planteó.
Emergencia hídrica en Santa Fe: "Contra la naturaleza no se puede pelear", advirtió el ministro Enrico
El ministro de Obras Públicas dijo que todos los trabajos apuntan a mitigar el impacto de la crecida de los ríos. Pero aclaró que "no hay obra pública que pueda parar un evento climático extremo". Se entregaron maquinarias para trabajos de canalización.
Cuadro de situación
Respecto de la situación actual en el departamento La Capital, el funcionario aclaró que "hay distintas realidades". "Por un lado – mencionó-, tenemos la zona ribereña, costera, fluvial. Allí, la situación es más compleja que en el resto de la provincia porque en lo que sería la parte continental de Santa Fe no hay problema de anegamiento ni por crecida de los ríos ni por lluvias".
Por otra parte, aludió a la situación de las familias que "prácticamente estaban viviendo en el valle de inundación o en partes secas del río. Allí – dijo-, se relocalizan a las familias y se procede al traslado".
Enrico vaticinó que de aquí al domingo, "seguramente vamos a tener un incremento del nivel del río y una baja, más adelante. El crecimiento de ahora – aclaró- es por las lluvias de hace un mes. Esperemos que acá en adelante esto no se agrave porque ya el río está completo y colmado".
Eventos extremos
Respecto de las obras realizadas para morigerar los efectos del agua, Enrico volvió a ser enfático. "No hay obra pública que pueda parar un evento climático extremo; una lluvia convectiva de 200, 300 ó 400 milímetros va a hacer que haya, lamentablemente, anegamientos, calles cortadas… Eso va a pasar", admitió.
En cambio, dijo que lo que sí se puede evitar con las obras que se iniciaron hace un par de años, es que "todo ese caudal de agua llegue a las ciudades. La intención es poder minimizar y que se cause el menor daño posible para la población".
Según informaron los funcionarios presentes, el Paraná está experimentado un crecimiento sostenido "de entre 12 y 15 centímetros por día. Se espera que ése sea el comportamiento hasta fin de semana, con una estabilización posterior y eventual bajante lenta a posteriori.
Las retroexcavadoras presentadas hoy se suman a la flota de maquinarias que se utiliza para tareas de mantenimiento de canales y drenajes. Son marca Lonking, y poseen brazos de 14 y 18 metros y están preparadas para intervenir en canales troncales y canalizaciones secundarias de gran envergadura, incluso en zonas rurales de difícil acceso.