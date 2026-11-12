Luego de alcanzar el nivel de alerta previsto para la ciudad de Santa Fe (5,30 mts), el río Paraná permaneció estacionario unas horas en la región. Hasta la mañana de este jueves.
Tras unas horas “quieto”, el río Paraná volvió a subir en Santa Fe
Superado el nivel de alerta, el cauce retomó la tendencia creciente. Según el INA, la altura considerada de “evacuación” llegaría en 12 días. 33 familias son asistidas por el municipio en Alto Verde.
De acuerdo a los datos de Prefectura Naval Argentina actualizados a las 8 de la mañana de este 12 de noviembre, la altura del río en el puerto santafesino era de 5,42 mts.
Ritmo
En declaraciones a la prensa, Nicolás Mijich, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, manifestó que el río está creciendo a un ritmo de entre 12 a 15 centímetros diarios y continuaría con esta tendencia hasta el fin de semana.
“Después va a crecer a un ritmo menor y se va a estabilizar a partir de la semana que viene; para luego tener un descenso lento”, aseguró el funcionario en el marco de la presentación de maquinaria nueva adquirida por el gobierno.
“Misma situación se dio en Reconquista, si visualizamos que pasó se llegó al pico de 5,92 mts y hoy estamos en 5,75 mts. El pico generalmente se mantiene entre cinco y siete días; luego el río comienza a bajar entre uno y dos centímetros por días si no llueve”, sumó Mijich.
“El rango en el que puede crecer estará entre los 5,70 y los 6 metros”, sostuvo al tiempo de mencionar que el río “en la cuenca media y alta se encuentra estabilizado y en algunos casos en tendencia descendentes. Tenemos que mirar las lluvias del sur de Brasil, el norte del litoral y los aportes del río Paraguay”.
Pronósticos del INA
Este martes 10 de noviembre el Instituto Nacional del Agua actualizó sus proyecciones vinculadas a la crecida del río Paraná para los puertos de la región.
Según el organismo, para el martes 17 de este se espera un nivel medio de 5.59 mts y un máximo de 6.00 mts. Mientras que para el 24 del corriente las estimaciones del INA indican que la altura podría alcanzar los 5.78 mts como media y los 6.10 mts como máximo.
Asistencia
A su turno, Marcos Escajadillo (Secretario de Protección Civil) señaló: "Estamos mirando departamento Garay, por Santa Rosa de Calchines, y también La Capital. Tenemos 131 personas evacuadas al día de ayer, este jueves podría incrementarse este número por la subida del río".
En tanto, desde la Municipalidad de Santa Fe informaron el miércoles a la tarde que "se concretaron nuevos traslados de familias de la Vuelta del Paraguayo al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde. Hasta el momento, 33 familias están siendo asistidas. En total son 109 personas, 65 mayores y 44 menores quienes permanecen alojadas en el predio".
En paralelo, el municipio intensifica las tareas de prevención y control del sistema de defensas y drenaje. Actualmente, se encuentran operativos 31 puntos de bombeo, entre los dispositivos permanentes y los incorporados a partir del nivel que alcanzó el río en las últimas horas. Se llevan adelante tareas de limpieza de canales, reservorios y trabajos de bolseo en sectores de riesgo hídrico.