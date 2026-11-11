Emergencia hídrica

Santa Fe: el Paraná alcanzó los 5,33 metros en el puerto y ya hay 109 evacuados

La Municipalidad emitió un nuevo informe por la crecida de los ríos e intensificó los traslados desde La Vuelta del Paraguayo hacia Alto Verde. Funcionan 31 puntos de bombeo y refuerzan con embolsado los sectores de riesgo.