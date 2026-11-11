La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la crecida de los ríos Paraná y Salado y refuerza las medidas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó este miércoles los 5,33 metros en el puerto local.
Santa Fe: el Paraná alcanzó los 5,33 metros en el puerto y ya hay 109 evacuados
La Municipalidad emitió un nuevo informe por la crecida de los ríos e intensificó los traslados desde La Vuelta del Paraguayo hacia Alto Verde. Funcionan 31 puntos de bombeo y refuerzan con embolsado los sectores de riesgo.
En este contexto, durante este miércoles se concretaron nuevos traslados de familias de la Vuelta del Paraguayo al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde. Hasta el momento, 33 familias están siendo asistidas. En total son 109 personas, 65 mayores y 44 menores quienes permanecen alojadas en el predio.
En paralelo, el municipio intensifica las tareas de prevención y control del sistema de defensas y drenaje. Actualmente, se encuentran operativos 31 puntos de bombeo, entre los dispositivos permanentes y los incorporados a partir del nivel que alcanzó el río en las últimas horas. Se llevan adelante tareas de limpieza de canales, reservorios y trabajos de bolseo en sectores de riesgo hídrico.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina correspondientes al miércoles 11 de noviembre, a las 18 horas, el río Paraná alcanzó los 5,33 metros en el puerto de Santa Fe, llegando al nivel de alerta establecido para la ciudad.
Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,28 metros en Recreo, según datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe correspondientes a este miércoles.
Atención de familias
Durante la jornada de este miércoles, la Municipalidad concretó el traslado de 16 nuevas familias al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde, como parte del operativo de asistencia que se desarrolla ante el avance de la crecida.
Con estos nuevos traslados, son 33 las familias que permanecen alojadas en el Centro de Asistencia, sumando un total de 109 personas: 65 adultos y 44 menores.
Los equipos municipales continúan con el seguimiento de las familias que habitan en sectores inundables, por fuera de los anillos de defensa, para evaluar las necesidades de asistencia y adoptar las medidas correspondientes de acuerdo con la evolución de los niveles del río.
En tanto, personal municipal, junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO, continúa trabajando en la construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento del predio.
Transporte en el barrio La Boca
Como parte de las medidas implementadas ante el avance de la crecida, la Municipalidad mantiene un operativo especial de transporte en barrio La Boca, en Alto Verde, para facilitar la movilidad de los vecinos.
El dispositivo contempla un servicio interno de colectivos y un sistema de trasbordo que permite mantener la conexión con el resto de la ciudad. Además, se dispuso personal de Tránsito para ordenar la circulación y acompañar el funcionamiento del operativo.
Sistema de defensas y bombeo
La Municipalidad de Santa Fe continúa reforzando el funcionamiento del sistema de defensas y drenaje de la ciudad. Actualmente, se encuentran operativos 31 puntos de bombeo, con un total de 65 electrobombas y 7 motobombas, entre los dispositivos de funcionamiento permanente y los activados en los últimos días a partir del nivel alcanzado por el río y las proyecciones de los organismos oficiales.
Durante las últimas horas, los equipos municipales realizaron trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en distintos puntos de operaciones de bombeo. En Bajada Di Stefano se reparó el mecanismo de automatización de una estación de bombeo, mientras que en French y Roca se instalaron dispositivos automáticos para el control de los niveles. Además, se procedió al cierre de una alcantarilla de descarga en el terraplén French.
En Varadero Sarsotti se efectuó el cierre de compuertas y se realizaron tareas de bombeo para el control de niveles mediante una motobomba transportable.
En paralelo, se avanza con la limpieza de reservorios y canales para permitir el escurrimiento del agua. Además, se llevan a cabo tareas de bolseo en Paraje La Boca, La Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur.
La Municipalidad mantiene el monitoreo permanente del sistema de defensas, los terraplenes y los dispositivos de drenaje, con el objetivo de acompañar la evolución de la crecida y sostener las condiciones de protección de los distintos sectores de la ciudad.
Recomendaciones
Se recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones al transitar por la zona de la costa, ante la presencia de camalotes y alimañas.
Asimismo, se reitera que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, así como extraer arena, piedra o tierra de estas estructuras. Tampoco está permitido arrojar basura en canales o defensas, ni realizar quemas de pasturas o ramas.
Se recomienda a los navegantes atender las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y tener especial precaución en la zona de islas.
Finalmente, se solicita a los vecinos que informen al municipio sobre situaciones irregulares o infracciones observadas en las zonas de defensas, desagües y bocas de tormenta.
Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año. También se encuentran habilitados el chat de la APP Santa Fe y el sitio web www.santafeciudad.gov.ar.