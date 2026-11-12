La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, donde el avance del agua transformó sectores de la costa y comenzó a afectar viviendas, calles y espacios recreativos. Las postales de la creciente muestran la magnitud del fenómeno, con sectores de Bajada Grande convertidos prácticamente en canales y establecimientos ubicados sobre la ribera completamente inundados.
La crecida del río Paraná complica sectores de la capital de Entre Ríos
El agua avanzó sobre Bajada Grande y alcanzó instalaciones deportivas y gastronómicas de la costa. En algunos sectores hay viviendas anegadas y vecinos deben trasladarse en canoas.
De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó los 5,49 metros durante la mañana de este jueves 12 de noviembre. La altura superó el nivel de evacuación establecido para la capital entrerriana, fijado en los cinco metros, y registró un incremento de 17 centímetros en las últimas 24 horas.
La situación mantiene en alerta a los vecinos de los barrios costeros, especialmente en aquellos sectores más bajos y próximos al cauce principal. Mientras algunas familias decidieron trasladarse a viviendas de familiares ubicadas en zonas más elevadas, otras permanecen en sus hogares para cuidar sus pertenencias y animales.
Sectores complicados
Uno de los sectores más afectados es Bajada Grande, donde el avance del Paraná cubrió calles y alcanzó distintas propiedades. En algunos tramos de cortada T, el agua llegó aproximadamente a un metro de profundidad y convirtió las calles en verdaderos canales.
La situación obligó a modificar los desplazamientos habituales. Algunos vecinos utilizan canoas para salir de sus viviendas, mientras que otros debieron abandonar temporalmente sus casas y buscar refugio en terrenos más elevados.
El avance del agua también ingresó a construcciones particulares. En una de ellas, un vecino que reside desde hace 17 años en el lugar permanece junto a otras dos personas en la planta alta, mientras la planta baja quedó cubierta por unos 40 centímetros de agua.
La permanencia de algunas familias responde, en parte, a la necesidad de proteger sus pertenencias y cuidar a los animales. En ese contexto, los habitantes de la zona también manifestaron preocupación por el movimiento de las embarcaciones que circulan cerca de las viviendas.
Las olas generadas por lanchas que navegan a velocidades elevadas pueden agravar los daños, afectar las defensas improvisadas y provocar el ingreso de más agua a las propiedades. Por ese motivo, los residentes reclamaron mayor precaución a quienes transitan por los cursos de agua próximos a las zonas habitadas.
Clubes inundados
La creciente también alcanzó instalaciones deportivas y recreativas de la costa paranaense. Uno de los casos más visibles es el de la sede Playa del Club Atlético Estudiantes (CAE), donde el agua cubrió buena parte del predio.
La pileta quedó completamente tapada por el río, mientras que los quinchos, los asadores y los espacios de circulación también resultaron afectados. En el restaurante, el nivel del agua alcanzó aproximadamente los 50 centímetros.
Las condiciones obligaron a restringir el ingreso de socios y visitantes. Los trabajadores deben utilizar botas para realizar sus tareas y, en algunos sectores, recurren a canoas para trasladarse dentro de las instalaciones.
La situación también impactó en otros establecimientos de la ribera. Un bar de playa del Balneario Municipal y el comedor del Paraná Rowing Club anunciaron cierres temporales debido al avance del agua.
Además de las consecuencias sobre la actividad deportiva y gastronómica, la inundación anticipa la necesidad de realizar tareas de limpieza y recuperación cuando el nivel del río comience a descender.
Precauciones náuticas
El escenario también requiere atención por parte de quienes realizan actividades náuticas en el río Paraná. La creciente modifica las condiciones habituales de navegación y aumenta la presencia de obstáculos que pueden permanecer ocultos debajo de la superficie.
Entre las recomendaciones para los navegantes se encuentra reducir la velocidad de las embarcaciones para evitar la generación de oleaje, especialmente cerca de viviendas, instalaciones costeras y sectores habitados.
También se aconseja mantener una vigilancia permanente, navegar únicamente por cursos de agua conocidos y evitar los desplazamientos nocturnos. El uso del chaleco salvavidas es obligatorio y se recomienda mantenerlo colocado durante toda la navegación.
Otro aspecto importante es evitar las acumulaciones de vegetación flotante y prestar atención a posibles obstáculos sumergidos, como árboles, raigones, tejidos, cercos y estructuras.
Ante la presencia de señales náuticas desplazadas o situaciones que representen un riesgo, se solicita dar aviso a las autoridades marítimas a través del número 106 de Emergencias Náuticas o mediante comunicación por VHF.
Mientras tanto, la evolución del Paraná mantiene la preocupación en los sectores ribereños de Paraná. Con el nivel por encima de la altura de evacuación y las instalaciones costeras afectadas, la atención permanece puesta en el comportamiento del río durante los próximos días.