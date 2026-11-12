Con las condiciones actuales de la crecida del río Paraná, la Municipalidad de Santa Fe no habilitará las playas de las costaneras Este y Oeste como balnearios como habitualmente ocurre cada 15 de noviembre. Así lo deslizó el intendente Juan Pablo Poletti este jueves en declaraciones a la prensa en el marco del fenómeno El Niño y las acciones que lleva adelante el gobierno local.
"En ningún lugar está permitido tirarse a la laguna Setúbal", recordó Poletti
El intendente capitalino deslizó que en las condiciones actuales las playas funcionarán como solárium, pero estará prohibido ingresar al agua por la velocidad de la correntada. El Parque del Sur tendría habilitación desde el 1° de diciembre.
El mandatario confirmó que los espacios de playa podrán utilizarse como solárium, aunque estará prohibido bañarse en la laguna Setúbal. La medida alcanza a los sectores de ambas costaneras y fue recomendada por los guardavidas que comenzaron a ser contratados para la temporada.
"Hoy, con la velocidad que tiene la correntada y en este fenómeno de El Niño, no estamos en condiciones de habilitar playas para balneario", explicó el mandatario.
Playas sin baño
La disposición contempla que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de los espacios de arena.
Poletti remarcó que las condiciones actuales de la laguna Setúbal hacen peligroso el ingreso y que, por ese motivo, no habrá sectores habilitados para bañistas en las costaneras Este y Oeste.
La recomendación surgió también de los guardavidas, cuyo proceso de contratación ya comenzó de cara a la temporada estival.
Parque del Sur
Por otra parte, el intendente adelantó que el Parque del Sur sí tendrá habilitación a partir del 1° de diciembre. La apertura estará sujeta a las condiciones del lago y a las precipitaciones, ya que las lluvias podrían obligar a realizar tareas de vaciado.
"Vamos a estar habilitando playa en el Parque del Sur, a partir del primero de diciembre", anunció Poletti.
El municipio comunicará formalmente las disposiciones mediante un decreto, con los detalles sobre los espacios habilitados y las condiciones de uso para la temporada de verano.
En alerta
Pasado el mediodía el nivel del río Paraná era 5,46 mts, 16 cm por encima del nivel de alerta (5,30 mts) en el hidrómetro del puerto local.
El avance del agua obligó a trasladar a nuevas familias y puso en marcha un operativo para garantizar que los vecinos pudieran retirar sus pertenencias antes de que el acceso terrestre quedara interrumpido.
El propio Poletti confirmó que, hasta el mediodía de este jueves, 49 familias ya ocupaban módulos en el Centro de Asistencia Integral, donde permanecían alojadas cerca de 160 personas, entre ellas 90 adultos, menores de edad y tres embarazadas.
Ante el incremento de personas que necesitan asistencia, el municipio avanzó con la construcción de nuevos módulos en el predio destinado a recibir a los vecinos afectados por la crecida. Para este jueves estaba previsto completar un total de 55 unidades, seis más de las que se encontraban ocupadas, con el objetivo de disponer de capacidad adicional frente a nuevos traslados.
El plan contempla llegar a 79 módulos en ese espacio, una tarea que continuará durante los próximos días. El intendente explicó que la planificación busca anticiparse a la evolución del río y evitar que la emergencia encuentre al municipio sin capacidad de respuesta.