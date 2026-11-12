La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en la ciudad de Santa Fe y obligó a ampliar los dispositivos de asistencia para las familias afectadas. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que, hasta el mediodía de este jueves, 49 familias ya ocupaban módulos en el Centro de Asistencia Integral, donde permanecían alojadas cerca de 160 personas, entre ellas 90 adultos, menores de edad y tres embarazadas.
La crecida del río Paraná ya afecta a 49 familias en la ciudad de Santa Fe
El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el municipio amplía los módulos de asistencia en la Vuelta del Paraguayo y prepara otro dispositivo en Colastiné Sur ante la continuidad de la crecida. Pasado el mediodía el nivel era 5,46 mts, por encima del nivel de alerta.
Pasado el mediodía el nivel era 5,46 mts, por encima del nivel de alerta (5,30 mts) en el hidrómetro del puerto local.
La situación se agravó durante la madrugada, cuando alrededor de las 2 se produjo el desborde y corte del camino de la Vuelta del Paraguayo. El avance del agua obligó a trasladar a nuevas familias y puso en marcha un operativo para garantizar que los vecinos pudieran retirar sus pertenencias antes de que el acceso terrestre quedara interrumpido.
Según detalló el mandatario, el nivel del río aumentó casi 15 centímetros entre el miércoles y este jueves. Además, durante la mañana continuó creciendo a un ritmo aproximado de tres centímetros, una evolución que llevó al municipio a reforzar la infraestructura de alojamiento y asistencia.
"Al momento, a las 12 del mediodía, tenemos 49 familias, casi 160 personas, un poquito más", precisó Poletti durante una conferencia de prensa.
Más módulos
Ante el incremento de personas que necesitan asistencia, el municipio avanzó con la construcción de nuevos módulos en el predio destinado a recibir a los vecinos afectados por la crecida. Para este jueves estaba previsto completar un total de 55 unidades, seis más de las que se encontraban ocupadas, con el objetivo de disponer de capacidad adicional frente a nuevos traslados.
El plan contempla llegar a 79 módulos en ese espacio, una tarea que continuará durante los próximos días. El intendente explicó que la planificación busca anticiparse a la evolución del río y evitar que la emergencia encuentre al municipio sin capacidad de respuesta.
En paralelo, se puso en marcha otro dispositivo en Colastiné Sur, ante el corte del camino del Club Caza y Pesca. Allí comenzaron los trabajos para acondicionar un predio que históricamente se utilizó para este tipo de situaciones.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ya realizaba los tendidos eléctricos y también se contempló la instalación de baños químicos y sanitarios. La intención es que el espacio quede preparado para recibir familias si la situación hídrica obliga a realizar nuevos traslados.
Por el momento, no había vecinos de Colastiné Sur alojados en ese dispositivo. Poletti indicó que el 95% de las familias que ocupaban el primer centro de asistencia provenían de la Vuelta del Paraguayo, mientras que también había un vecino de la zona de la vera de la ruta nacional 168.
Traslados por agua
El avance del Paraná también modificó la logística para retirar las pertenencias de las viviendas ubicadas en las zonas más comprometidas. Durante la madrugada, los equipos municipales trabajaron para sostener el camino de acceso a la Vuelta del Paraguayo mediante tareas de bolseo, con el objetivo de permitir el ingreso de camiones y concretar las mudanzas en seco.
Sin embargo, el deterioro de las condiciones de circulación comenzó a limitar esa posibilidad. Para las familias que todavía tienen sus viviendas sin agua, pero ya no pueden recibir camiones, el municipio prevé realizar los traslados mediante embarcaciones.
"Es probable que tengamos que ir a buscar todavía a los que no pudieron retirar sus cosas. Se van a tener que hacer por vía lancha y cargaremos todos los muebles", explicó el intendente.
Poletti destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, organismos provinciales, fuerzas de seguridad, voluntarios y entidades privadas. Entre los sectores que participaron mencionó a la EPE, Aguas Santafesinas, el Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval, Salud provincial y la Cámara de la Construcción.
También señaló que se mantiene un seguimiento territorial en otros sectores de la ciudad, entre ellos Los Alisos, el Bañado, la vera de la ruta 168, Bajada Di Stéfano y Colastiné Norte y Sur. En esos lugares se realizan tareas de monitoreo, cierre de compuertas y funcionamiento de bombas, de acuerdo con las necesidades de cada sector.
En Los Alisos, particularmente, el intendente aseguró que hasta el momento no había familias que necesitaran ser evacuadas. No obstante, se contemplaba la posibilidad de que algunos vecinos más próximos al río debieran trasladar sus viviendas hacia sectores más elevados.
Pronóstico del río
Respecto de la evolución del fenómeno, Poletti indicó que los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) y de Prefectura anticipaban que el Paraná continuaría creciendo durante el jueves y posiblemente parte del viernes. Luego se esperaba una meseta, seguida de un descenso leve.
El mandatario aclaró que las previsiones pueden modificarse y que el municipio seguirá actualizando las medidas de acuerdo con los registros diarios. En ese sentido, recordó que en menos de 24 horas la cantidad de personas alojadas en el centro de asistencia pasó de 101 a cerca de 160.
"Nos están anunciando que crece posiblemente uno o dos días más, luego va a crecer de a un centímetro y después empieza un descenso leve", sostuvo.
Durante la conferencia también fue consultado por la posibilidad de un segundo repunte del río y por la altura que podría alcanzar. Poletti mencionó que el INA contemplaba un escenario de 5,78 metros para el 24 de noviembre, aunque aclaró que se trata de una proyección y que el comportamiento reciente del Paraná mostró variaciones respecto de lo inicialmente previsto.
Por ese motivo, evitó anticipar cuándo podría producirse una nueva crecida y aseguró que el municipio comenzará a preparar un segundo predio de asistencia, cuya ubicación se comunicará cuando estén definidas las condiciones operativas.
"Lo que nosotros vamos a estar es siempre un pasito adelante. Esa es la idea de lo que estamos trabajando: estar un paso adelante de la urgencia que nos pueda venir a las 3 de la mañana", concluyó el intendente.