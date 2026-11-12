Emergencia hídrica

La crecida del río Paraná ya afecta a 49 familias en la ciudad de Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el municipio amplía los módulos de asistencia en la Vuelta del Paraguayo y prepara otro dispositivo en Colastiné Sur ante la continuidad de la crecida. Pasado el mediodía el nivel era 5,46 mts, por encima del nivel de alerta.