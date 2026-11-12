Emergencia hídrica

Santa Fe: el Paraná llegó a los 5,47 metros en el puerto y ya son 166 las personas evacuadas

El río superó por 17 centímetros el nivel de alerta y motivó nuevos traslados desde La Vuelta del Paraguayo hacia Alto Verde. Más de 150 trabajadores y voluntarios amplían los módulos habitacionales y refuerzan las defensas con bolseo.