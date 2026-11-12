La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la crecida de los ríos Paraná y Salado y refuerza los operativos de asistencia y prevención en distintos sectores costeros de la ciudad. Según los últimos registros disponibles (18 horas), el río Paraná alcanzó los 5,47 metros en el puerto local.
Santa Fe: el Paraná llegó a los 5,47 metros en el puerto y ya son 166 las personas evacuadas
El río superó por 17 centímetros el nivel de alerta y motivó nuevos traslados desde La Vuelta del Paraguayo hacia Alto Verde. Más de 150 trabajadores y voluntarios amplían los módulos habitacionales y refuerzan las defensas con bolseo.
En este contexto, desde la madrugada de este jueves se realizaron nuevos traslados de vecinos de la Vuelta del Paraguayo al Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde. Al momento, permanecen alojadas 55 familias, sumando un total de 166 personas, 98 mayores y 67 menores.
En paralelo, el municipio intensifica los trabajos para garantizar la asistencia a las personas afectadas por la crecida, facilitar los traslados en las zonas donde avanzó el agua y mantener el funcionamiento de los sistemas de defensas y bombeo.
Altura de los ríos
Según los últimos datos disponibles de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná registró una altura de 5,47 metros en el puerto de Santa Fe, ubicándose 17 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros.
El río Salado alcanzó una altura de 2,47 metros en Recreo, según el último registro de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.
Atención de personas alojadas
Desde la madrugada de este jueves, la Municipalidad concretó nuevos traslados de vecinos de la Vuelta del Paraguayo al Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, ante el avance del agua sobre el camino de ingreso al barrio.
Según el relevamiento realizado hasta las 18 horas, 166 personas permanecen alojadas en el Centro de Asistencia, entre ellas 98 mayores y 67 menores, quienes reciben acompañamiento y asistencia de los equipos municipales.
En el predio continúan los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento. Más de 150 personas trabajan en el lugar entre personal municipal, funcionarios de distintas áreas , voluntarios particulares y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Asimismo, personal de la Subsecretaría de Salud municipal permanece en el lugar para brindar atención a las personas que lo requieran.
Operativo en la Vuelta del Paraguayo
Ante el avance del agua sobre el camino de ingreso a la Vuelta del Paraguayo, la Municipalidad dispuso un operativo especial para facilitar la circulación y garantizar el traslado seguro de las personas que necesitan asistencia.
Funcionarios municipales, personal de distintas áreas y voluntarios llevan adelante trabajos de preparación y colocación de bolsas de arena para mantener transitable el camino de acceso mientras continúan los operativos de traslado mediante un despliegue de camiones, maquinaria y camionetas 4x4. También se dispuso un operativo con lanchas.
Se cuenta con presencia policial, agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) e inspectores municipales, que acompañan las tareas en el sector.
Sistema de defensas y bombeo
La Municipalidad mantiene una supervisión permanente del sistema de protección contra la crecida de los ríos, los terraplenes de defensa y los dispositivos de drenaje y bombeo.
Actualmente, se encuentran operativos 31 puntos de bombeo, con un total de 65 electrobombas y 7 motobombas, entre los dispositivos de funcionamiento permanente y los incorporados progresivamente ante el aumento del nivel del río.
Entre este jueves y el viernes se prevén tareas de cierre de compuertas e instalación de equipos de bombeo en Alto Verde, Colastiné Norte, El Pozo y Varadero Sarsotti.
En Alto Verde, se realizan trabajos de limpieza de un canal y profundización de un reservorio mediante maquinaria retroexcavadora. Además, continúan las tareas de bolseo en Bajada Di Stefano y Bañado.
En Colastiné Sur, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja en la instalación de postes, cableado y un transformador. En paralelo, se realizaron tareas de limpieza y desmalezado del terreno destinado a la futura construcción de módulos habitacionales.
En ese sector, se mantienen las tareas preventivas de bolseo y, hasta el último relevamiento, no se habían detectado filtraciones. El camino de Caza y Pesca permanece cortado.
En barrio El Pozo, se realizaron tareas de preparación de terrenos como parte de los trabajos preventivos.
Asimismo, continúan las tareas de limpieza de canales y reservorios y el monitoreo permanente de las defensas, con el objetivo de preservar el funcionamiento del sistema de protección hídrica.
Recomendaciones
Se recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones al transitar por la zona de la costa, ante la presencia de camalotes y alimañas.
Asimismo, se reitera que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, así como extraer arena, piedra o tierra de estas estructuras. Tampoco está permitido arrojar basura en canales o defensas, ni realizar quemas de pasturas o ramas.
Se recomienda a los navegantes atender las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y tener especial precaución en la zona de islas.
Finalmente, se solicita a los vecinos que informen al municipio sobre situaciones irregulares o infracciones observadas en las zonas de defensas, desagües y bocas de tormenta.
Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año. También se encuentran habilitados el chat de la APP Santa Fe y el sitio web www.santafeciudad.gov.ar.