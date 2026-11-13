La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un importante despliegue en la ciudad de Coronda que culminó con ocho allanamientos simultáneos y el traslado de tres personas. El operativo se enmarcó en causas vinculadas a hechos de robo e infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes (N.º 23.737).
Operativo contra el microtráfico en Coronda terminó con el secuestro de drogas y armas
En total se realizaron ocho allanamientos simultáneos. Tres personas fueron trasladadas a sede policial, donde quedaron a disposición de los investigadores.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por efectivos del Distrito San Jerónimo —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe— y contaron con el apoyo de siete grupos tácticos de irrupción.
Los procedimientos se concentraron en distintos puntos de la ciudad, específicamente en las inmediaciones de Cortada F. Americana al 1800, Concejal Gagliano al 1700 y calle Mitre al 1000.
La orden de los allanamientos fue emitida por la jueza Cecilia Labanca, a raíz de una investigación dirigida por el fiscal Dr. Julio Lema.
Resultado
Como saldo del operativo, tres personas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia: una de ellas por el delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, mientras que las otras dos fueron imputadas por microtráfico.
Además, durante las requisas en los domicilios intervenidos, los agentes lograron incautar diversos elementos de interés para las causas: 14,9 gramos de cocaína, sustancia vegetal compatible con marihuana y dos plantas de cannabis; una escopeta calibre 16, dos cartuchos y dos armas de aire comprimido; $186.800 en efectivo, varios teléfonos celulares y dos tablets.
Todo el material secuestrado fue puesto bajo resguardo judicial para avanzar con las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.