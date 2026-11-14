Vecinos de la zona norte de la capital provincial vivieron momentos de sorpresa y tensión este viernes por la tarde, cuando un ejemplar de yacaré de aproximadamente 2,5 metros de longitud fue avistado en la vía pública.
Apareció un gran yacaré en el norte de la ciudad de Santa Fe
El enorme animal fue atrapado por personal policial especializado de la Brigada Ecológica. Los uniformados lo trasladaron luego a la Granja La Esmeralda, donde iba a ser examinado.
El reptil, de considerables dimensiones, se desplazaba por la intersección de las calles San José y José Cibils, en jurisdicción de la Seccional 8ª.
Ante el alerta emitido por conmocionados habitantes del sector, efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I (Policía Ecológica) acudieron de inmediato al lugar para asegurar el perímetro y evitar riesgos tanto para los vecinos como para el propio animal.
Operativo
El personal policial especializado desplegó un cuidadoso operativo de contención y logró la captura y neutralización segura del ejemplar, sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.
Dada la magnitud del animal —un espécimen de 2,5 metros que representa una especie protegida y de importante porte para la fauna autóctona de la región—, fue trasladado de inmediato a la Base Ecológica Granja de la Esmeralda.
En el lugar permanecerá bajo estricto resguardo y cuidado de los especialistas, a la espera de las directivas que disponga la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna para su posterior reinserción en un hábitat natural adecuado o su disposición final según los protocolos vigentes.