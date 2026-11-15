Vandalismo

Robo y destrozos en el crematorio del cementerio municipal de Santa Fe

Uno o más delincuentes ingresaron durante la madrugada del sábado tras saltar un tapial que limita con barrio San Pantaleón. Provocaron destrozos en el sector de los hornos y sustrajeron principalmente cableado. El episodio ocurrió a menos de 48 horas de la inauguración de un nuevo equipo crematorio el que,no sufrió consecuencias que afectaran su funcionamiento.