El Cementerio Municipal de Santa Fe fue escenario de un nuevo episodio de vandalismo y robo. Durante la madrugada del sábado, uno o más desconocidos ingresaron al predio tras saltar un tapial que da hacia barrio San Pantaleón y llegaron hasta el sector de los hornos crematorios, donde ocasionaron destrozos y sustrajeron distintos elementos, principalmente cableado.
Robo y destrozos en el crematorio del cementerio municipal de Santa Fe
Uno o más delincuentes ingresaron durante la madrugada del sábado tras saltar un tapial que limita con barrio San Pantaleón. Provocaron destrozos en el sector de los hornos y sustrajeron principalmente cableado. El episodio ocurrió a menos de 48 horas de la inauguración de un nuevo equipo crematorio el que,no sufrió consecuencias que afectaran su funcionamiento.
El hecho adquiere una particular relevancia por el momento en que se produjo: ocurrió cuando todavía no habían transcurrido 48 horas desde la puesta en funcionamiento de un nuevo horno crematorio, una incorporación que buscaba mejorar la capacidad operativa del establecimiento.
El episodio fue descubierto durante las primeras horas de la mañana, cuando los trabajadores llegaron para comenzar sus tareas habituales. Al ingresar al sector de cremación advirtieron los daños y dieron aviso de lo sucedido.
La situación motivó la presencia de efectivos policiales y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones.
Nuevo horno sigue operativo
En un breve diálogo con El Litoral, la directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, confirmó lo ocurrido y precisó que el ataque se concentró en el sector de los hornos. También aclaró que los daños no comprometieron el funcionamiento del nuevo equipamiento, que continúa operativo.
De acuerdo con la información proporcionada desde el establecimiento, actualmente hay dos hornos en funcionamiento. El incidente, por lo tanto, no afectó la prestación del servicio ni interrumpió las tareas habituales de la planta crematoria.
La secuencia delictiva se habría iniciado con el ingreso de los intrusos por un tapial situado en la parte posterior del cementerio, en el límite con barrio San Pantaleón. Una vez dentro, se dirigieron hacia el área de cremación, donde provocaron daños y se llevaron principalmente cables y otros elementos.
Por el momento no trascendieron detalles sobre la cantidad de objetos sustraídos ni sobre la identidad de los responsables. Las actuaciones policiales procuran establecer las circunstancias del episodio y determinar quiénes estuvieron detrás de los daños y el robo. De todo lo ocurrido fue informado el fiscal en turno.
Un hecho que duele
El episodio tuvo lugar en un momento particularmente inoportuno para el establecimiento municipal. Apenas dos días antes, la planta crematoria había iniciado una nueva etapa con la incorporación de un horno de última generación, adquirido a la empresa CALTEC.
Se trata de un equipo Jet Burner Gas, de operación automática y continua, con capacidad para procesar hasta 80 kilogramos por hora y ciclos estándar de entre 60 y 90 minutos. Su incorporación demandó una inversión de más de 122 millones de pesos, mientras que las obras complementarias para adecuar el sistema de gas elevaron el desembolso total a unos 155,6 millones de pesos.
La modernización también contempla la recuperación de otro horno, con trabajos de reparación y adquisición de componentes que representan una inversión adicional cercana a los 51 millones de pesos. El objetivo municipal es recuperar progresivamente la capacidad instalada de la planta y llegar a tener los cuatro equipos operativos.
En ese contexto, el robo y los destrozos descubiertos el sábado dejaron una imagen preocupante: mientras el municipio intenta recuperar y modernizar un servicio esencial, desconocidos ingresaron al predio para provocar daños y llevarse elementos de sus instalaciones.
La buena noticia, al menos en medio del episodio, es que el nuevo horno no sufrió consecuencias que comprometieran su funcionamiento.