La Policía de la Ciudad realizó un operativo de seguridad en las inmediaciones de La Bombonera durante el encuentro entre Argentina y Uruguay. Como resultado de los controles, ocho personas que ofrecían servicios de cuidado de vehículos fueron detenidas por reiterancia. Entre todas acumulaban 346 antecedentes vinculados a esta actividad, que está prohibida cuando se realiza sin autorización.
Detuvieron a ocho "trapitos" durante Argentina-Uruguay: acumulaban 346 antecedentes
El operativo terminó con 62 personas notificadas y liberadas, mientras que otras ocho quedaron detenidas por reiterar la actividad. Entre los involucrados, se registraron antecedentes de hasta 77 ingresos individuales.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, que desplegó controles en los alrededores del estadio de Boca durante el partido.
En total, los efectivos identificaron y demoraron a 70 personas que ofrecían servicios de cuidado de automóviles en la vía pública. De ese grupo, 62 fueron notificadas y recuperaron la libertad, mientras que las otras ocho quedaron detenidas.
La medida se tomó debido a que los involucrados habían sido identificados realizando la misma actividad dentro de un período de 72 horas, situación que permitió aplicar el criterio de reiterancia.
Los ocho detenidos
De acuerdo con la información oficial, los ocho detenidos registraban en conjunto 346 antecedentes, todos relacionados con el artículo 92 del Código Contravencional, que prohíbe el cuidado de vehículos sin autorización.
El detalle de los registros muestra que uno de los involucrados acumulaba 77 antecedentes, otro tenía 65 y un tercero sumaba 59.
Los cinco restantes registraban 46, 34, 26, 25 y 14 antecedentes, respectivamente.
Siete detenidos viven en provincia
Otro dato que surgió del procedimiento es que siete de las ocho personas detenidas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Según el relevamiento policial, residen en las localidades de Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta. El restante tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
La intervención quedó a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias, encabezada por Bruno Dibenedetto, que dispuso las detenciones por desobediencia.
Finalmente, los ocho involucrados fueron trasladados a la Oficina Central de Identificación (OCI) para continuar con las actuaciones correspondientes.