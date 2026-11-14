Después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el primero de los dos compromisos de la fecha FIFA, la Selección argentina retomará los entrenamientos en Ezeiza con la mirada puesta en su próximo desafío: el encuentro ante Costa Rica, programado para el martes 17 en Córdoba.
Después de perder ante Uruguay, así continúa el calendario de Argentina
La doble fecha FIFA continuará con un último compromiso en Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Costa Rica el martes 17, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes. Después, no tendrá nuevos partidos hasta 2027.
El equipo conducido por Lionel Scaloni continuará con los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza. Allí, el plantel aprovechará los días previos al partido para seguir afianzando el grupo, en el marco de la última gira del año, que se desarrolla sin Lionel Messi entre los convocados.
Cuándo y dónde juega ante Costa Rica
El segundo amistoso de esta doble fecha FIFA se disputará el martes 17 a partir de las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Los hinchas que quieran acompañar al seleccionado todavía pueden conseguir entradas a través de Deportick, la plataforma habilitada para la venta de localidades.
Scaloni define el equipo
De cara al compromiso frente a Costa Rica, el entrenador tendrá que evaluar la formación inicial y decidir si introduce modificaciones respecto del equipo que perdió ante Uruguay.
Uno de los aspectos que quedó en evidencia en el primer encuentro fue la competencia por el arco. Emiliano "Dibu" Martínez manifestó su intención de jugar, pero finalmente Scaloni eligió a Gerónimo Rulli, quien además recibió la cinta de capitán.
El cuerpo técnico continuará observando el estado físico de los futbolistas y las alternativas disponibles para definir el próximo once titular.
Cuándo volverá a jugar la Selección argentina
Una vez finalizada esta doble jornada de amistosos, Argentina no volverá a disputar partidos hasta 2027. Por el momento, todavía no hay fechas confirmadas para los primeros compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, aunque se espera que puedan desarrollarse en septiembre del próximo año.
Por eso, estos encuentros representan una oportunidad para que Scaloni continúe evaluando jugadores y alternativas de cara al próximo ciclo de competencia.
Walter Samuel dejará el cuerpo técnico
El partido ante Costa Rica también estará marcado por una despedida dentro del cuerpo técnico argentino. Walter Samuel dejará de trabajar junto a Lionel Scaloni para iniciar su camino como entrenador principal, con Europa como posible destino para esta nueva etapa profesional.
Su salida representa un cambio importante en el equipo de trabajo que acompañó al seleccionado durante los últimos años.