Muy poco público en la Bombonera

La selección juega en familia: los coletazos del temido post Messi

Es el partido con menor asistencia de los últimos tiempos. Nunca, con Messi en cancha, la selección jugó con tan poca cantidad de público. Tribunas raleadas y una expectativa que no condice con los pergaminos del equipo de Scaloni.