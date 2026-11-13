El “infierno” tan temido quedó de manifiesto ya desde las primeras horas de la tarde. Ni hablar a medida que se acerca la hora del partido. Las calles de la “República de la Boca” tienen el colorido multicolor de sus casas tan particulares y el cotillón azul y oro que identifica a Boca. Pero falta la gente. Las multitudes sin distinción de sexo ni edad a las que nos acostumbramos en los 20 años del reinado de Messi.
La selección juega en familia: los coletazos del temido post Messi
Es el partido con menor asistencia de los últimos tiempos. Nunca, con Messi en cancha, la selección jugó con tan poca cantidad de público. Tribunas raleadas y una expectativa que no condice con los pergaminos del equipo de Scaloni.
Las tribunas del Riachuelo lucen vacías. La bandeja alta de Casa Amarilla, también. Las plateas de arriba, despobladas. Las de abajo y los palcos, también. Una escenografía impropia, poco habitual, que refleja ese dejo de melancolía que nos ha quedado desde el adiós del 10. Está claro que habrá que hacer el duelo. Y menos mal que el tiempo acompañó, porque más allá del cielo nublado que identificó este viernes febril de la capital, las amenazas de lluvia recién se anunciaban para la madrugada y no para el antes, durante y después del partido.
“Justicia por Maradona” reza la bandera colgada arriba de la tribuna que habitualmente ocupa la “12”, que era la única de todas de la Bombonera que presentaba un marco colmado de público. El resto de las tribunas se parece más a un partido de entrenamiento que a uno entre una selección campeona y subcampeona del mundo frente a un rival de envergadura como es Uruguay.
El más aplaudido de todos, por lejos, asumiendo el lugar en el pedestal que durante 20 años le correspondió a Messi, fue para Lionel Scaloni. Y si para muestra bastaba un botón, otro de los ovacionados fue Valentín Barco, el ex Boca, por encima de jugadores más consagrados y de mayor recorrido, muchos de ellos campeones del mundo.