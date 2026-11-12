Amistoso Internacional

Clásico rioplatense en La Bombonera: Argentina recibirá a Uruguay en el inicio de una nueva etapa

La Albiceleste y la Celeste se enfrentarán este viernes desde las 20 en el estadio de Boca Juniors. Será la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni tras el final de la era Lionel Messi, en un duelo preparatorio de cara al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.