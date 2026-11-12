Las selecciones de Argentina y Uruguay protagonizarán este viernes a partir de las 20 una nueva edición amistosa del tradicional clásico del Río de la Plata. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando y representará un punto de inflexión para el combinado nacional, ya que marcará el primer ensayo formal de la denominada "Scaloneta" tras el cierre de la histórica etapa de Lionel Messi.
Clásico rioplatense en La Bombonera: Argentina recibirá a Uruguay en el inicio de una nueva etapa
La Albiceleste y la Celeste se enfrentarán este viernes desde las 20 en el estadio de Boca Juniors. Será la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni tras el final de la era Lionel Messi, en un duelo preparatorio de cara al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.
Con la continuidad de Lionel Scaloni asegurada al frente del proyecto hasta la próxima Copa del Mundo, el conjunto albiceleste asumirá el primero de los dos compromisos que cerrarán su calendario futbolístico en este 2026. El elenco argentino llegará a esta cita con el impulso de haber ganado sus últimas tres presentaciones amistosas, recuperando sensaciones positivas luego de la caída frente a España en la definición mundialista.
En la vereda opuesta estará la selección uruguaya, que transita un proceso de recambio y reconstrucción bajo la conducción técnica de Diego Forlán tras el cierre del ciclo de Marcelo Bielsa. La Celeste buscará ratificar su levantada futbolística luego de imponerse en sus dos compromisos más recientes, aprovechando al igual que Argentina esta ventana de preparación antes del inicio oficial de las Eliminatorias de la Conmebol.
Para este compromiso en suelo porteño, el entrenador oriundo de Pujato perfila una alineación con renovadas variantes en todas sus líneas: Gerónimo Rulli ocupará el arco; la defensa estará compuesta por Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; en la mitad de la cancha jugarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios; mientras que el frente de ataque lo integrarán Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.
Por su parte, Diego Forlán dispondría de una formación titular con Cristopher Fiermarín en la valla; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en el fondo; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira en el mediocampo; y un tridente ofensivo conformado por Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.
Probables formaciones
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.
Día y hora: Viernes, 20:00 hs.
Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil)