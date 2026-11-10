José Manuel "Flaco" López llegó a la Argentina para sumarse a los entrenamientos de la Selección nacional, de cara a los amistosos de noviembre frente a Uruguay y Costa Rica. El delantero de Palmeiras atraviesa un buen momento futbolístico y afronta una nueva convocatoria con la expectativa de ganar protagonismo en el equipo de Lionel Scaloni.
Flaco López, ante una nueva oportunidad con Argentina: "Siempre feliz de estar acá"
El delantero de Palmeiras se incorporó al plantel de Lionel Scaloni para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. Ante la ausencia de Lautaro Martínez por lesión, el atacante buscará aprovechar la convocatoria para sumar minutos, mientras también se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes.
A su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza, el atacante habló con DSports sobre esta nueva oportunidad y la posibilidad de tener mayor participación ante la ausencia de Lautaro Martínez, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión.
"Siempre feliz y a aprovechar las oportunidades, como siempre", expresó López, quien también se refirió al exigente calendario que afronta en esta etapa de la temporada.
"Contento por todo lo que viene, muchos partidos, obviamente. Todo el año competimos por todo y ya se viene lo más lindo, la definición", señaló.
Sobre la baja del delantero del Inter, agregó: "Obviamente intentamos estar todos siempre, Lauti no puede estar en esta ocasión, pero hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole".
La final de la Libertadores, otro objetivo en el horizonte
Además de sus compromisos con la Selección, López tiene por delante uno de los partidos más importantes del año con Palmeiras. El conjunto brasileño disputará la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes, en una definición que tendrá presencia argentina en ambos equipos.
Consultado sobre ese enfrentamiento, el delantero destacó el atractivo especial que tendrá la final y la posibilidad de compartir el escenario con otro representante del fútbol nacional.
"Lindo, un equipo argentino, va a haber hinchada argentina, lo que pone más lindas las cosas. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla", manifestó.
Palmeiras buscará quedarse con el título continental y dejar atrás la derrota frente a Flamengo en la final de la edición anterior. Para López, será una nueva oportunidad de consolidarse como una de las referencias ofensivas del equipo brasileño.
Agustín Giay también expresó su entusiasmo por la convocatoria
Otro de los futbolistas que llegó a Ezeiza fue Agustín Giay, quien manifestó su satisfacción por integrar nuevamente la lista de convocados de la Selección Argentina.
El defensor, que fue titular en las últimas tres presentaciones, destacó la importancia de seguir trabajando para ganarse un lugar dentro del equipo.
"Siempre feliz de estar acá", expresó inicialmente. Luego, al ser consultado sobre sus posibilidades de jugar, sostuvo: "Hay que trabajar y el que esté mejor va a jugar. La Selección es de las más importantes del mundo, siempre voy a dar lo mejor para estar".
Por último, Giay fue consultado sobre quién podría quedarse con la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi y evitó anticipar una definición: "Pregúntenselo al técnico, es una decisión muy difícil, siempre la llevaron jugadores muy importantes", respondió.