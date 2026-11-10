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Flaco López, ante una nueva oportunidad con Argentina: "Siempre feliz de estar acá"

El delantero de Palmeiras se incorporó al plantel de Lionel Scaloni para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. Ante la ausencia de Lautaro Martínez por lesión, el atacante buscará aprovechar la convocatoria para sumar minutos, mientras también se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes.