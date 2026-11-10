Este lunes comenzó oficialmente la Fecha FIFA de noviembre, la última ventana internacional de 2026 para las selecciones nacionales. Entre el 13 y el 17 de este mes, los diez representantes de la Conmebol disputarán una serie de encuentros amistosos que servirán para evaluar futbolistas, ensayar variantes tácticas y continuar con la preparación para los próximos compromisos internacionales.
Argentina, Brasil y Uruguay, entre los protagonistas de la última Fecha FIFA de 2026
Los diez seleccionados sudamericanos afrontarán sus últimos compromisos internacionales de 2026 entre el 13 y el 17 de noviembre. Argentina se medirá con Uruguay y Costa Rica, mientras que Brasil y Paraguay viajarán a Singapur y Venezuela tendrá una doble presentación en Europa. Será una nueva oportunidad para probar variantes y ajustar los equipos de cara a los próximos desafíos.
La programación tendrá una particularidad: buena parte de los partidos se jugará en territorio sudamericano. Esto responde, en parte, a la disponibilidad de rivales, ya que varias selecciones europeas y africanas tienen sus propios compromisos oficiales durante esta ventana, vinculados a la Nations League y a las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.
Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Bolivia protagonizarán encuentros en distintos escenarios de la región, con varios cruces entre seleccionados sudamericanos que permitirán medir fuerzas ante rivales conocidos.
Brasil, Paraguay y Venezuela tendrán compromisos fuera de Sudamérica
A diferencia de la mayoría de los equipos de la región, Brasil, Paraguay y Venezuela afrontarán sus presentaciones fuera del continente.
Los seleccionados brasileño y paraguayo viajarán a Singapur, donde compartirán escenario para disputar sus respectivos encuentros ante Japón y el combinado local. En el caso de Brasil, jugará primero frente al conjunto japonés y luego se medirá con el anfitrión. Paraguay, por su parte, tendrá el orden inverso.
Venezuela también tendrá una agenda internacional, aunque con dos destinos diferentes. La Vinotinto se enfrentará al seleccionado de País Vasco en Bilbao y posteriormente viajará a Rusia para jugar ante el combinado local en Krasnodar.
El calendario completo de los amistosos de Conmebol
La programación contempla dos presentaciones para nueve de las diez selecciones sudamericanas. Perú será la excepción, ya que tiene previsto disputar un solo encuentro durante esta ventana internacional.
Argentina
- 13 de noviembre: vs. Uruguay, en Buenos Aires.
- 17 de noviembre: vs. Costa Rica, en Córdoba.
Bolivia
- 13 de noviembre: vs. Perú, en Lima.
- 17 de noviembre: vs. Ecuador, en Quito.
Brasil
- 14 de noviembre: vs. Japón, en Singapur.
- 17 de noviembre: vs. Singapur, en Singapur.
Chile
- 13 de noviembre: vs. Colombia, en Cali.
- 17 de noviembre: vs. Colombia, en Santiago.
Colombia
- 13 de noviembre: vs. Chile, en Cali.
- 17 de noviembre: vs. Chile, en Santiago.
Ecuador
- 13 de noviembre: vs. Costa Rica, en Quito.
- 17 de noviembre: vs. Bolivia, en Quito.
Paraguay
- 13 de noviembre: vs. Singapur, en Singapur.
- 17 de noviembre: vs. Japón, en Singapur.
Perú
- 13 de noviembre: vs. Bolivia, en Lima.
Uruguay
- 13 de noviembre: vs. Argentina, en Buenos Aires.
- 17 de noviembre: vs. República Dominicana, en Maldonado.
Venezuela
- 14 de noviembre: vs. País Vasco, en Bilbao.
- 17 de noviembre: vs. Rusia, en Krasnodar.