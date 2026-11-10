Última ventana internacional del año

Argentina, Brasil y Uruguay, entre los protagonistas de la última Fecha FIFA de 2026

Los diez seleccionados sudamericanos afrontarán sus últimos compromisos internacionales de 2026 entre el 13 y el 17 de noviembre. Argentina se medirá con Uruguay y Costa Rica, mientras que Brasil y Paraguay viajarán a Singapur y Venezuela tendrá una doble presentación en Europa. Será una nueva oportunidad para probar variantes y ajustar los equipos de cara a los próximos desafíos.