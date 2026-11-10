Unión, que ganó su último partido en campo pero quedó eliminado mirando en la tele el clásico de Mendoza, debe empezar a tomar decisiones importantes y de fondo con su plantel profesional. Para tener una idea, pensado en el descanso de los players, su próximo partido oficial será el 24 de enero de 2027.
Unión, licencia y pretemporada: vuelve a jugar el 24 de enero
La secretaría técnica, mesa chica y el staff técnico de Leo Madelón mantendrán reuniones decisivas. ¿Hasta qué fecha se licencia al plantel y qué se hace con los que no van a seguir?.
Son tres semanas corridas de vacaciones
En consecuencia, con las recomendaciones de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) en cuanto a las licencias y vacaciones de los jugadores, hay que diagramar lo que viene López y Planes. "Lo mínimo son 21 días corridos", explican.
Por lo tanto, es posible que sigan entrenando casi todo el mes de noviembre, con la particularidad que hay diez contratos que se terminan en el mes de diciembre de 2026. ¿Qué plan de entreno tendrán esos diez profesionales para evitar lesiones?, es una de las preguntas, recordando que si hubiera algún inconviente, la extensión es automática y obligatoria.
De ese lote de diez, el club tendría interés en prolongar apenas tres: Cristian Tarragona, Brahian Cuello y Lucas Menossi. Los otros son Mansilla, Gómez Gerth, Juan de Dios Pintado, Bruno Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane y Augusto Solari.
"Seguir en noviembre, licenciar gran parte de diciembre, volver entre las fiestas y arrancar el 2 de enero", es lo que está anotado en un borrador en Casa Unión de cara a lo que se comunicará al plantel profesional.
Hay diez contratos que terminan en diciembre
El retorno oficial a la competencia y el próximo partido del Tate por los puntos será el 24 de enero de 2027, recordando que la reserva de Alejandro Tronfini le queda un partido más para cerrar.
En el caso del lateral uruguayo, ex Gimnasia, Unión tiene una ventana a favor, a pesar que el contrato es claro. "El lateral uruguayo Juan de Dios Pintado firmó su contrato con el Club Atlético Unión en julio de 2026 para disputar el Torneo Clausura, y su vínculo con la institución finaliza el 31 de diciembre de 2026", marcaba la info.
Como se sabe, había sido presentado oficialmente el 23 de julio de 2026 tras llegar a préstamo (cedido desde Gimnasia y Esgrima La Plata). Con 12 planillas firmadas con la camiseta del Tate, su contrato expira el 31 de diciembre de 2026. "Si Unión lo quiere, paga un monto y se renueva automáticamente", explican en el entorno del lateral charrúa que llegó a pedido de Leonardo Carol Madelón.
En cuanto a lo que viene, Unión tiene las fechas de cuándo jugará en 2027, recordando que la temporada se plantea en 30 capítulos. En enero, domingos 24 y 31; en febrero, 7, 14, 21 y 28; en marzo, 7, 14 y 21, ya que desde el 22 al 30 de marzo hay Fecha FIFA.
En abril, los cuatro fines de semana: 4,11, 18 y 25; en el mes de mayo, los días 2 y 9. Hasta acá son las fechas del Torneo Apertura, recordando que se juega Torneo Apertura-Clausura y cada Play Off, contemplando el almanaque lo que es cada competencia de la Conmebol para los equipos argentinos que jueguen Copa Libertadores y Copa Sudamericana.