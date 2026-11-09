Cristian Tarragona, a los 35 años, consumó su mejor temporada como jugador profesional y lo hizo en el club del que es hincha. Desde su llegada, el año pasado, jugó 54 partidos con la camiseta de Unión y convirtió 24 goles, 17 de ellos en este 2026, convirtiéndose en gran artillero del fútbol argentino. Hasta el momento de llegar a Unión, su mejor actuación había sido en Gimnasia y Esgrima La Plata, en 2022 y 2023, marcando 20 goles en 58 partidos, hecho que le permitió llegar a San Lorenzo. En Unión hizo más goles en menos partidos. Suficiente para justificar el esfuerzo que se hizo para traerlo, después de haberlo pretendido – sin éxito – en otras temporadas. Tarragona fue la gran figura de Unión y ahora llegó el momento de definir su futuro, pues el contrato del delantero con Unión vence el 31 de diciembre.
Unión y un objetivo: blindar a Tarragona
El del goleador es uno de los contratos que vence en diciembre. A los 35 años, tuvo el mejor año en toda su carrera y Unión debe ponerlo bien arriba en el listado de prioridades para el 2027.
Unión tiene la obligación de intentar mantenerlo. Seguramente, a Tarragona no le faltarán ofrecimientos, inclusive algunos de mercados emergentes y de un poderío económico inigualable, como puede ser el árabe o, por qué no, el norteamericano. Tarragona es hincha de Unión y defendió de esa manera, como hincha, la camiseta rojiblanca. Ahora, la dirigencia tiene frente a sí el gran desafío de seducirlo para que continúe jugando en la institución. Si bien hay otros temas que resolver (como la continuidad del técnico), es un objetivo que tiene que ponerse bien arriba en la escala de prioridades.
“Cristian habló en el vestuario, antes del partido, fue muy emotivo todo lo que dijo y aseguró que nunca formó parte de un grupo tan sano”, dijo Madelón luego del cotejo del viernes pasado, ante Vélez, donde Tarragona se convirtió en la gran figura y autor de los dos goles que, rápidamente, definieron un partido que se hizo más accesible de lo pensado, aunque luego no haya alcanzado para meterse entre los ocho que jugarán los play off.
Es cierto que primero habrá que definir si Madelón continúa siendo el técnico de Unión en cumplimiento de su contrato (que vence en junio del año que viene según sus propias palabras), pero la continuidad de Tarragona debiera tomarse como una “cuestión de estado” en Unión, sustentando este propósito con datos objetivos que son irreprochables e indiscutibles.
Más allá de que el año no termina siendo bueno si se toma esta última imagen, en la que el equipo no consiguió clasificarse después de dos torneos en los que jugó play off y aventurándose a señalar, como objetivo, no solo el de seguir metiéndose entre los clasificados sino también pelear para el ingreso a la Sudamericana, hay un dato que debe alimentar esta misión de mantener el potencial ofensivo: Unión fue uno de los equipos más eficaces del año.
Si se toma la cantidad de goles a favor que marcaron los equipos en los dos torneos (32 fechas), Unión tiene una respetable cifra de 48 a favor, cifra que solamente es superada por Independiente Rivadavia, que tiene 50. Unión tiene más goles a favor que los tres equipos que pelearon por el título de campeón (Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central). Claro que así como hizo muchos goles, le convirtieron en cantidad. El Tate sufrió 44 goles en su propio arco, igual que Banfield y solamente superado por Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, los equipos que se fueron al descenso.
De esto se desprende que no se le puede reprochar vocación ofensiva y hasta contundencia (por más que hubo momentos en los que no concretaba de acuerdo a la cantidad de jugadas de peligro creadas), pero el gran “talón de aquiles” fue el mal rendimiento defensivo, al punto tal que recién en el último partido (paradójicamente ante uno de los equipos más goleadores del torneo, que es Vélez), Unión pudo mantener el arco en cero luego de 22 partidos en los que, al menos, una entraba en el arco de Mansilla.
Se perdió equilibrio defensivo con la salida de tantos jugadores. Se fueron Maizon Rodríguez, Paz, Fascendini, Corvalán (más allá de que casi no jugó en el primer semestre) y Del Blanco. A ellos se debe sumar la dupla Profini-Mauro Pittón en la zona central del mediocampo, que contribuía muchísimo al rendimiento defensivo del equipo. Y también hay que agregar la prematura lesión de Vargas. Unión no encontró respuestas inmediatas o tardaron en llegar. Madelón “descubrió” tarde a Isla, Rocha no dio las soluciones esperadas, Mansilla no tuvo un buen Clausura, Mosqueira fue de menor a mayor, Menossi se lesionó y así se pueden puntualizar varias razones que llevaron a que el equipo sea permeable y débil a la hora de defenderse, situación que dibujó un perfecto contraste con lo que ocurrió en el arco de enfrente.
Volviendo al principio, prioridad casi absoluta para la dirigencia es sostener a Tarragona. Líder adentro y afuera de la cancha, es de esos jugadores que juegan con el corazón y que transmiten pertenencia. Un baluarte al que no solo lo identifican los goles que hace, sino lo que entrega, lo que corre, lo que contagia y el respeto que se gana en los rivales y hasta en los propios árbitros. Tarragona es un líder positivo de vestuario. Y si el objetivo es seguir promoviendo jugadores de abajo, como pasó este año con tantos chicos que debutaron, hay que apuntalarlos con esta clase de jugadores.
Unión no puede perder a Tarragona, salvo que petrodólares o un contrato que realmente sea inaccesible no solo para Unión sino para el fútbol argentino en general, lo seduzca a una altura de su carrera (insisto, 35 años), que ya está en la recta final.