Unión se quedó definitivamente este sábado sin posibilidades matemáticas de acceder a los octavos de final de la Liga Profesional. A pesar de haber llegado con esperanzas a la última jornada del Torneo Clausura, el empate 1 a 1 entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia en el clásico cuyano selló la eliminación del conjunto rojiblanco en la novena colocación de la Zona A, poniéndole punto final a su competencia en la temporada 2026.
El empate en el clásico mendocino lo dejó sin playoffs a Unión que cerró su 2026
El Tatengue necesitaba una caída de Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia para clasificar por diferencia de gol, pero el 1 a 1 en el derbi cuyano sepultó sus posibilidades matemáticas. El conjunto rojiblanco finalizó en la novena posición de la Zona A y se quedó al margen de la Fase Final.
El gol de Gimnasia (M)
Para concretar la ansiada clasificación entre los ocho mejores del grupo, el Tatengue dependía de una derrota del Lobo mendocino que le permitiese superarlo en la tabla por diferencia de gol. Sin embargo, el desarrollo del partido en Mendoza comenzó cuesta arriba para los intereses santafesinos: a los 16 minutos del primer tiempo, la Lepra se quedó con diez futbolistas tras la expulsión con roja directa de José Florentín, complicando el trámite para el rival directo de Gimnasia.
La situación empeoró sobre el cierre de la primera etapa cuando, a los 45 minutos, Germán Guiffrey conectó un cabezazo que contó con la debida complicidad del arquero Bolcato —a quien se le escurrió la pelota— para señalar el 1-0 a favor del Mensana, resultado que en ese momento dejaba completamente fuera de juego a Unión.
El empate de Independiente Rivadavia
En el complemento, las esperanzas rojiblancas tuvieron un atisbo de reacción a partir de la expulsión de Luciano Cingolani en Gimnasia. Con la paridad numérica restablecida, la Lepra empujó hasta encontrar la agónica igualdad a los 45 del segundo tiempo por intermedio de Luis Díaz. No obstante, el 1 a 1 definitivo resultó insuficiente para las aspiraciones del elenco de la capital provincial: el punto sumado le alcanzó a Gimnasia para amarrar el octavo puesto y dejar a Unión noveno, consumando su eliminación y dejándolo sin rodaje oficial por lo que resta del año.