Se terminó el año para el Tate

El empate en el clásico mendocino lo dejó sin playoffs a Unión que cerró su 2026

El Tatengue necesitaba una caída de Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia para clasificar por diferencia de gol, pero el 1 a 1 en el derbi cuyano sepultó sus posibilidades matemáticas. El conjunto rojiblanco finalizó en la novena posición de la Zona A y se quedó al margen de la Fase Final.