Bomba en el rival para el Reducido

Pase lo que pase contra Colón, el DT de Midland no seguirá en el club

Joaquín Iturrería es el entrenador que ascendió al Funebrero de Merlo a la Primera Nacional y lo clasificó al Reducido donde enfrentará al Sabalero el sábado que viene a las 18 en el Brigadier López. La dirigencia, con Orión a la cabeza, no le renovará para 2027.