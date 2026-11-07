Pase lo que pase el sábado 14 de noviembre a las 18, contra Colón y en el Cementerio de los Elefantes, la dirigencia de Midland tomó una decisión de cara al 2027 y es no renovar el contrato con Joaquín Iturrería, el actual entrenador que firmará planilla contra el Sabalero en el mata-mata único del Reducido.
Pase lo que pase contra Colón, el DT de Midland no seguirá en el club
Joaquín Iturrería es el entrenador que ascendió al Funebrero de Merlo a la Primera Nacional y lo clasificó al Reducido donde enfrentará al Sabalero el sábado que viene a las 18 en el Brigadier López. La dirigencia, con Orión a la cabeza, no le renovará para 2027.
"A la decisión de cortarlo la toma Orión"
A la noticia la generó en las últimas horas el colega Daniel Cacioli, con su popular sitio del "Ascenso x 3", quien afirmó que "a la decisión la tomó la dirigencia, producto de algunas diferencias que venía teniendo el cuerpo técnico con el propio Agustín Orión, presidente de Midland".
O sea, quede afuera el sábado con Colón o elimine al Sabalero y siga en el Reducido, la decisión ya está tomada y es interrumpir el ciclo exitoso del DT en la institución de Merlo.
Joaquín Iturrería firmó en diciembre de 2024 con Midland: en 2025 lo sacó campeón del Apertura y del Clausura del 2025. Lo clasificó a la Copa Argentina 2026 y lo ascendió directamente a Primera Nacional. Este año lo clasificó al Reducido, donde el sábado que viene enfrentará a Colón; de paso también a la Copa Argentina 2027.
El entrenador, quien tiene apenas 37 años, comenzó su carrera al frente de un plantel profesional dirigiendo a Los Andes y luego tuvo pasos por Deportivo Morón y Defensores de Villa Ramallo, elenco al cual comandó la temporada pasada en el Federal A.
Tras la salida de Jesús Díaz, la dirigencia de Midland apostó para ese 2025 por Joaquín Iturrería, quien junto a su cuerpo técnico conformó un equipo que fue el mejor del año y que terminó sellando una gran campaña con el ascenso a la Primera Nacional.
Joaquín Iturrería es quien dirige el plantel principal, mientras que su esposa Sofía Mato ocupa el rol de coach deportiva dentro del cuerpo técnico. Juntos, el año pasado llevaron al equipo a la segunda división del fútbol argentino, y ahora lo mantienen en posiciones de privilegio en una división muy competitiva.
Un DT exitoso con su esposa de coach
Respecto al día a día entre ellos, Joaquín reconoció que en las discusiones cotidianas predominan los temas futbolísticos. "No lo podemos dividir. Es nuestro trabajo y realmente nos apasiona", dijo el director técnico sobre las charlas que comparten.
Sofía avaló eso y, sobre su rol, aclaró que su mirada se centra más en el aspecto emocional y en el impacto que cada jugador tiene dentro del grupo. "No me meto demasiado en lo que es decisiones tácticas. Analizo el contexto del partido, el rival, dónde estamos jugando y el presente del jugador", dijo.
Además, la mujer explicó en diálogo con Infobae: "No es lo mismo un grupo de jugadores que un equipo. Nos enfocamos en la creación de equipo, en que esté alineado, que se comunique y que tenga objetivos claros".
Así, junto a otro coach, Federico Arce, aborda tanto aspectos colectivos como individuales en el plantel. La intervención se orienta a resolver obstáculos en la convivencia y el día a día del campeonato.
Otro tema que la pareja afirmó es que el vínculo no interfiere en las funciones profesionales, y que cada uno respeta el espacio y las responsabilidades del otro dentro del club. Y remarcó que las cuestiones individuales de los jugadores que surgen en el coaching no se trasladan al director técnico.
"Todo lo que los chicos abran conmigo y con Fede no le llega a él, salvo que sea necesario. Si lo es, lo primero que hacemos es sugerirle al jugador que lo hable con Joaquín", dijo Sofía.
Por otra parte, aseguró que los jugadores no demuestran resistencia hacia su figura, aunque reconoce la existencia de prejuicios externos a la presencia femenina: "Creo que es más como el prejuicio afuera que de adentro. Los chicos no le tienen tanto tabú al tema".
Asimismo, destacó que la influencia de episodios recientes en selecciones nacionales, donde referentes como Lionel Messi y Lionel Scaloni mostraron vulnerabilidad y expresaron emociones en público, "ayudaron mucho a que se rompiera el tema mental y emocional".
La relación profesional y personal entre los dos comenzó en el ámbito universitario, cuando ambos participaron en actividades deportivas en la Universidad de La Matanza.
La dupla se consolidó con el paso de los años y diferentes experiencias en clubes como Morón y Defensores de Belgrano, hasta llegar a Midland, donde ambos formalizaron su vínculo y continuaron trabajando juntos.
Ahora, seguramente no le faltarán ofertas, pero lo que está claro antes de Colón es la decisión que tomó la dirigencia de Midland con Agustín Orión a la cabeza: el ciclo de Joaquín Iturrería en el Funebrero de Merlo está terminado. Pase lo que pase el sábado en el Cementerio de los Elefantes.