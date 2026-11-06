Colón espera por el sábado 14 a las 18

Delfino espera por Sarmiento y Midland tiene dos titulares en duda

Arranca el mata-mata: un solo partido en el Cementerio de los Elefantes y con ventaja deportiva para el equipo de Iván Raúl Delfino. Están casi todos a disposición y esperan que lo de Sarmiento no sea nada.