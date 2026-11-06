El plantel profesional del Club Atlético Colón, que disfrutará libre el domingo, arrancará la semana más esperada de los últimos tiempos, cuando inicie su puesta a punto final para el primer cruce con Midland, que será a partido único y con ventaja deportiva para los sabaleros. Ahora, de manera oficial, la AFA confirmó los días y horarios de cada uno de los cruces para los octavos de final.
Delfino espera por Sarmiento y Midland tiene dos titulares en duda
Arranca el mata-mata: un solo partido en el Cementerio de los Elefantes y con ventaja deportiva para el equipo de Iván Raúl Delfino. Están casi todos a disposición y esperan que lo de Sarmiento no sea nada.
Colón, el tercero en aparecer
Sábado 14 de noviembre: a las 15, Atlanta-Estudiantes de Caseros; a las 16, Temperley-Ciudad de Bolívar; a las 18 Colón-Midland; a las 19, Deportivo Madryn-Deportivo Maipú; a las 20, Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Almirante Brown. Domingo 15 de noviembre: a las 15, Deportivo Morón-Colegiales; a las 20 Ferro- Gimnasia y Tiro (Salta).
Colón completó viernes elevando cargas con doble turno de ensayo, programó el espacio matutino para el sábado y quedará licenciado hasta arrancar el lunes feriado esperando por Midland.
En líneas generales, más allá del suspenso por los estudios al habilidoso Darío Sarmiento, se cerró una buena semana después del 2-0 final a Defensores de Belgrano en el Cementerio de los Elefantes.
Es que muchos de los players que estaban en la zona de enfermaría ya se sumaron a la par del resto, generando buenas sensaciones para el staff técnico que encabeza el "Grandote" Iván Raúl Delfino.
Es el caso del golero Matías Budiño; el lateral izquierdo titular, Facundo Castet; el "9" alternativo, que es Leandro Garate. Si bien apareció una evolución interesante, el "Wachi" García recién estaría en condiciones de reaparecer en dos semanas.
Por el lado de Midland, el funebrero que será rival de Colón en el mata-mata de octavos, el panorama indica que Isaías Andrada está con una sobrecarga en el isquiotibial y se le están haciendo estudios para descarta una lesión importante; en caso de no llegar jugaría Lautaro Díaz Laharque.
El otro futbolista que está en duda en el once de Joaquín Iturrería es Jeremías Perales, que después del partido con Atlanta finalizó con un esguince y realiza trabajos diferenciados; en caso de no estar en condiciones, Rodrigo Cao sería su reemplazante.
En principio, si están todos en condiciiones, el equipo sería el mismo que con Atlanta, esperando por esas dos dudas. El sistema táctico seguirá siendo 4-4-2 y Midland hace lo mismo que Colón: un solo turno el sábado, domingo libre y lunes a pensar en el Sabalero.
El posible once de Midland ante Colón: Leguiza; Andrada (ST 19m. Díaz Laharque), Cepeda, Recalde (ST 38m. Penepil), Casarico; Roseti, Violini (ST 38m. Aquilar), Camaño, Luna (ST 38m. Abruzzese); Bulacio y Perales (PT 30m. Flores). En el último juego, con Joaquín Iturrería en el banco, los que no ingresaron fueron Escobar, Lamosa, Frattini y Cao.
Además de los cruces del Reducido, todos miran de reojo la gran final. Es que terminada la etapa regular de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Tristán Suárez protagonizarán "el partido" por el título y el primer ascenso a la Liga Profesional.
El primer ascenso se define en Córdoba
El partido se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, a las 17, en el Estadio Julio César Villagra (el Gigante de Alberdi). La televisación estará a cargo de LPF Play.
El árbitro que impartirá justicia en este compromiso será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Pablo González (asistente 1), Eric Grunmann (asistente 2) y Álvaro Carranza (cuarto árbitro). El duelo contará con la particularidad de que habrá VAR, en el que estará Hernán Mastrángelo. Mientras que en el AVAR aparecerá Javier Uziga.
En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30' (dos tiempos de 15'). Si la igualdad persiste, se definirá al ganador mediante una tanda de penales. El perdedor se sumará a los cuartos de final del Reducido.
El equipo de Pablo De Muner ganó la Zona A con 66 puntos y aseguró su clasificación al duelo decisivo en la última fecha de manera agónica, destronando a Ferro Carril Oeste por diferencia de goles. El Tomba intentará volver a Primera tras un año de su descenso.
Por su parte, los dirigidos por José María Martínez se adueñaron de la Zona B con 64 unidades y también sellaron su pase en la última jornada (con un empate). El Lechero buscará subir a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez en su historia.
De esta manera, Godoy Cruz y Tristán Suárez buscarán la gloria en 10 días en la cancha de Belgrano de Córdoba. Habrá presencia de ambas hinchadas, a la espera de saber cuántas localidades se le darán a cada club, cómo será el protocolo para la venta de entradas y sus respectivos precios.