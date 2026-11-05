Falta más de una semana para el mata-mata

Colón prende velas: mejora el “Wachi” y estudios a Sarmiento

El jugador, que había recibido un pisotón contra Ciudad de Bolívar en la tierra de Tinelli, evidenció una mejoría importante de cara al Reducido. Al otro habilidoso lo ponen en duda por una molestia muscular.