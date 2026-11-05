Si bien falta más de una semana para el cruce con Midland en el primer mata-mata del Reducido (se jugará el sábado 14 de noviembre a las 18), Colón ya pone en radar el posible once titular de Iván Raúl Delfino para enfrentar al Funebrero de Merlo. Más allá de la idea del entrenador, muchas miradas van para el lado de la enfermería sabalera.
Colón prende velas: mejora el “Wachi” y estudios a Sarmiento
El jugador, que había recibido un pisotón contra Ciudad de Bolívar en la tierra de Tinelli, evidenció una mejoría importante de cara al Reducido. Al otro habilidoso lo ponen en duda por una molestia muscular.
Los dos posibles "socios" de Lago
Así como Facundo "Pico" Castet, Leandro Garate y Matías Budiño están a la par del resto, ahora hay dos jugadores que están en una zona gris. Por un lado, el "Wachi" García que sigue haciendo trabajos diferenciados por ese traumatismo en el empeine de la pierna izquierda, con un diagnóstico de "muy buena evolución".
Por el otro, Darío Sarmiento, que viene arrastrando una molestia muscular casi sistemática, por lo que se ordenarán una serie de estudios para descartar algún problema importante en el posible socio de Lago.
Finalmente, por precaución, trabajó de manera diferenciada Federico Lértora, con ujna molestia en la rodilla, aunque sin demasiada preocupación. "Es algo preventivo, nada nuevo, no es grave; se eligió priorizar descanso", avisan.
Con "Pico" Castet recuperado, el arquero Matías Budiño realizando entrenamientos a la par y Leandro Garate ya en condiciones (estaba afuera por un micro desgarro en aductor), se espera por la evolución de "Wachi" y los estudios a Darío Sarmiento.
Del otro lado, Midland también palpita su viaje a Santa Fe y el cruce con Colón el sábado 14 de noviembre en el Cementerio de los Elefantes. Su entrenador, Joaquín Iturrería, dialogó con LT10, dejando frases interesantes con sus once titulares:
Las frases del DT de Midland
1) "Me parecía fantástico jugar contra un equipo que considero de Primera División, que hoy está en la segunda categoría del fútbol argentino, por historia, por gente, por plantel y por cómo es la institución"
2) "Nos preparamos para competirle igual, nos corremos un poco de esa diferencia o ese concepto que podemos tener de ese grandísimo club y nos preparamos para ir a competir con todas nuestras armas".
3) "Les planteé a mis jugadores el escenario de que hoy estamos perdiendo 1-0 y con el empate clasificamos. Desde ese lugar trabajamos".
4) "Trabajaremos un partido de distintas fases, distintos escenarios, yendo a buscar y necesitando ese primer gol que nos ponga en posibilidad y en competencia. Después, obviamente, habrá otros escenarios que pueden pasar en base a eso".
5) "El mundo del fútbol considera que lo que debería pasar es que Colón, en su cancha, con la historia y la chapa que tiene, sea el que tiene el deber de ganar y pasar de fase. Pero nosotros confiamos muchísimo en nosotros"
6) "Ellos tienen algo que consideramos que es nuestro, que es esa ventaja, y la vamos a ir a buscar nosotros. Para el mundo del fútbol lo lógico sería que pase Colón. Nosotros vamos por el sí; el no ya lo tenemos"
7) "Es un equipo que, al nivel de la categoría, tiene buenísimos, excelentes jugadores. Algunos de grandísimos años como Toledo y Nacho Lago, además de futbolistas de experiencia que compiten muy bien en esta categoría"
8) "Siempre encontramos algunas debilidades que consideramos nosotros y que vamos a tratar de aprovechar. Esas me las guardo"
9) "Buscamos iniciar con claridad, con coordinaciones, pase al pie, muchas triangulaciones y llegar al campo rival desde la asociación y el juego posicional. También somos versátiles y nos adaptamos constantemente"
10) "Vamos a ser un equipo ofensivo, que intente dejar bien la pelota y que busque los espacios débiles que podamos encontrar de Colón para atacar".
11) "Todo el mundo iba a pensar que nuestro objetivo era mantener la categoría, pero yo estaba convencido de que íbamos a entrar al Reducido y que íbamos a hacer un gran año. Jugar en esa cancha, contra ese rival, es una motivación muy grande. Es un equipo al que le gustan ese tipo de desafíos"