En el marco de la decimosexta Torneo Proyección, la Reserva de Colón cosechó un empate agónico y trabajado al igualar 1 a 1 este jueves frente a Huracán en el predio de La Quemita. El conjunto rojinegro debió extremar recursos, sobre todo en una floja primera mitad y en el tramo final con diez hombres, para terminar abrochando una igualdad justa ante el elenco de Parque Patricios.
Colón rescató un valioso empate en su visita a Huracán
Con un tanto de Tiziano Favotti en el complemento, el Sabalero igualó 1 a 1 frente al Globo en La Quemita. El equipo dirigido por Miguel Robledo terminó sufriendo por la expulsión de Nicolás Utrera, pero se llevó un punto que le permite alcanzar las 15 unidades en el certamen.
El desarrollo del encuentro mostró dos caras bien diferenciadas para el Sabalero. Apenas iniciado el cotejo, el Globo se puso rápidamente en ventaja por intermedio de Lautaro Bogado, la figura y el jugador más desequilibrante del local. Durante la etapa inicial, el dominio territorial y futbolístico fue absoluto para Huracán, que manejó los hilos del juego y contó con un par de ocasiones claras para estirar la diferencia a través de los pies de un encendido Bogado. Para colmo de males en el arranque, el panorama santafesino se oscureció a los 24 minutos por la prematura lesión de Lucas Picech, quien debió dejar el campo de juego y obligó a una modificación temprana.
Para el complemento, la charla en vestuarios surtió efecto. Colón se acomodó mejor tácticamente en el terreno, ajustó las marcas en el mediocampo y logró contener los embates del rival, reduciendo el riesgo en su área. En ese contexto de mayor paridad, apareció Tiziano Favotti para estampar la igualdad transitoria. Con esta conquista, el mediocampista ofensivo celebró su segundo grito en el Clausura, recordando que ya le había convertido a Defensa y Justicia en la segunda fecha.
En el tramo final, el trámite entró en una meseta de nerviosismo. Huracán se lanzó en busca de la victoria con más ímpetu que ideas claras, mientras que el Sabalero intentó sacarle provecho a alguna contra aislada que no logró prosperar en peligro real. Las complicaciones se incrementaron cuando Colón sufrió la expulsión de Nicolás Utrera, situación que forzó al banco de suplentes a reestructurar la última línea y retrasar metros para defender el punto.
Con el pitazo final de Rodrigo Amadeo, el 1 a 1 terminó decorando un marcador que refleja las intenciones y el esfuerzo de ambos conjuntos. Con este resultado, el elenco comandado por Miguel Robledo acumula 15 puntos producto de 4 triunfos, 3 empates y 9 derrotas en la fase regular. Ahora, la mira de la Reserva rojinegra apuntará de lleno a su próximo compromiso oficial, donde se medirá ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Síntesis y formaciones
Huracán: Coscio; Signorello, Bima, Cáceres, Rodríguez; Aldeco, Gradín, Medina, Silva; Bogado. DT: Mauro Milano.
Colón: Paredes; Ravano, E. López, Picech, Barría; Utrera, Favotti, Lovato, Córdoba; Aguiar y Fusco. DT: Miguel Robledo.
Goles: PT 2m Lautaro Bogado (H); ST Tiziano Favotti (C).
Incidencias: ST Expulsado Nicolás Utrera (C).
Árbitro: Rodrigo Amadeo.
Cancha: La Quemita (Huracán).