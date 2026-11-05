Torneo Proyección

Colón rescató un valioso empate en su visita a Huracán

Con un tanto de Tiziano Favotti en el complemento, el Sabalero igualó 1 a 1 frente al Globo en La Quemita. El equipo dirigido por Miguel Robledo terminó sufriendo por la expulsión de Nicolás Utrera, pero se llevó un punto que le permite alcanzar las 15 unidades en el certamen.