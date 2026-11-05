Primera Nacional

Día y hora confirmados: Colón recibirá a Midland el sábado 14 a las 18 por el Reducido

El Sabalero se medirá ante el conjunto de Libertad el próximo sábado 14 de noviembre a las 18:00 en condición de local. El equipo santafesino contará con ventaja deportiva, por lo que le bastará un empate para avanzar a la siguiente instancia.