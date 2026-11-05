Quedaron oficialmente confirmados los cruces, días y horarios para la primera fase del Torneo Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En este escenario, Colón de ya conoce los detalles del trascendental compromiso que afrontará en su camino por recuperar un lugar en la elite.
Día y hora confirmados: Colón recibirá a Midland el sábado 14 a las 18 por el Reducido
El Sabalero se medirá ante el conjunto de Libertad el próximo sábado 14 de noviembre a las 18:00 en condición de local. El equipo santafesino contará con ventaja deportiva, por lo que le bastará un empate para avanzar a la siguiente instancia.
El conjunto rojinegro se medirá frente a Ferrocarril Midland el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 18:00 en el Estadio Brigadier López, según se desprende de la grilla oficial aprobada por la categoría.
Para este cruce eliminatorio a partido único, el Sabalero contará con el beneficio de la ventaja deportiva a su favor. Esto significa que, en caso de igualdad al cabo de los noventa minutos reglamentarios, será el elenco santafesino el que obtenga la clasificación a la siguiente ronda. Dicha prerrogativa se fundamenta en la campaña acumulada a lo largo de la temporada: Colón finalizó en el quinto puesto de la Zona A con 60 puntos, producto de su victoria por 2 a 0 frente a Defensores de Belgrano en condición de local.
Por su parte, Midland concluyó también en la quinta colocación pero de la Zona B, reuniendo 55 unidades (cinco menos que los santafesinos), condición que lo obliga a ganar fuera de casa si pretende seguir en carrera.
El cronograma completo de la 1ª Fase del Reducido
- C.A. Atlanta vs. C.A. Estudiantes: Sábado 14/11 - 15:00 hs.
- C.A. Temperley vs. C. Cdad. Bolívar: Sábado 14/11 - 16:00 hs.
- C.A. Colón vs. C.A. F.C. Midland: Sábado 14/11 - 18:00 hs.
- C.S. y Dep. Madryn vs. C. Dep. Maipú (Mza.): Sábado 14/11 - 19:00 hs.
- C.A. G. y Esgrima (Juj.) vs. C. Alte. Brown: Sábado 14/11 - 20:00 hs.
- . Dep. Morón vs. C.A. Colegiales: Domingo 15/11 - 15:00 hs.
- C. Ferro C. Oeste vs. C.A. G. y Tiro (Salta): Domingo 15/11 - 20:00 hs.