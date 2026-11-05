Gimnasia y Esgrima La Plata cerró la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional con una sonrisa y confirmando un andar de ensueño. En un trámite vibrante disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo superó por 2 a 1 a Belgrano de Córdoba y ratificó su notable presente al treparse a lo más alto de la Zona B, donde comparte el liderazgo con Argentinos Juniors y Rosario Central, todos con 31 unidades.
De la frustración con Colón a DT sensación: el gran presente de Ariel Pereyra en Gimnasia
El Lobo derrotó 2-1 a Belgrano en el Bosque, alcanzó los 31 puntos en la Zona B y cerró una fase regular histórica. El entrenador, que tuvo un complicado paso por el Sabalero en el ascenso, hoy lidera la tabla junto a Rosario Central y Argentinos Juniors en la máxima categoría.
La gran figura detrás de esta campaña consagratoria es su director técnico, Ariel Pereyra. Quien supiera dar sus primeros pasos de alta exigencia con una pésima y frustrante campaña al frente de Colón en la Primera Nacional, donde asumió como un DT novato y no pudo encarrilar el rumbo sabalero, vive hoy una verdadera revancha profesional. Convertido en el técnico sensación de la Primera División, el "Pata" logró moldear un equipo competitivo, efectivo y de alto vuelo que ilusiona a todo el pueblo tripero.
En la noche del Bosque, el conjunto platense salió decidido a adueñarse de las acciones y encontró la apertura del marcador de forma temprana. Apenas transcurridos 6 minutos de la etapa inicial, Lucas Janson apareció sorpresivamente por el centro del área para conectar de cabeza y estampar el 1-0 parcial que hizo delirar a las tribunas.
Lejos de replegarse, el dueño de casa continuó buscando ampliar la diferencia y encontró la recompensa sobre el cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, tras una jugada que debió ser convalidada a instancias de la revisión del VAR, Agustín Auzmendi empujó la pelota para señalar el 2-0 transitorio. Sin embargo, cuando la primera parte moría, el Pirata reaccionó y descontó a los 45' por intermedio de Alcides Benítez, inyectando incertidumbre de cara al complemento.
En el segundo tiempo, la visita adelantó sus líneas en busca del empate y puso a prueba la solidez del fondo albiazul. A los 32 minutos, el Celeste estuvo a punto de equilibrar las acciones mediante una clara aproximación que exigió respuestas extremas de la zaga y del arquero Harlen Castillo. Pese a la presión cordobesa en los minutos finales, el marcador no volvió a alterarse.
Con esta trabajada victoria en condición de local, el Gimnasia de Pereyra abrochó una etapa clasificatoria brillante, accediendo a los playoffs desde lo más alto de la tabla y perfilándose como uno de los serios candidatos en la recta decisiva por el título.