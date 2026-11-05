Liga Profesional

De la frustración con Colón a DT sensación: el gran presente de Ariel Pereyra en Gimnasia

El Lobo derrotó 2-1 a Belgrano en el Bosque, alcanzó los 31 puntos en la Zona B y cerró una fase regular histórica. El entrenador, que tuvo un complicado paso por el Sabalero en el ascenso, hoy lidera la tabla junto a Rosario Central y Argentinos Juniors en la máxima categoría.