Fútbol Femenino

Tropezón en La Tatenguita: Unión cayó 3 a 2 ante Talleres y sigue comprometido con el descenso

El conjunto rojiblanco arrancó en ventaja con gol de Martina Pinto y logró igualarlo transitoriamente a través de Micaela López, pero sucumbió ante la efectividad del elenco cordobés y la figura de Yamila Rodríguez. Con esta caída, las dirigidas por Paulo Poccia continúan en la zona baja de la tabla anual.