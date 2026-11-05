En un encuentro disputado en el predio La Tatenguita por la duodécima fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino, Unión no pudo sumar en casa y cayó ajustadamente por 3 a 2 frente a Talleres de Córdoba. La derrota golpea duramente las aspiraciones del conjunto santafesino, que continúa seriamente complicado en la lucha por sostener la categoría en la máxima división.
Tropezón en La Tatenguita: Unión cayó 3 a 2 ante Talleres y sigue comprometido con el descenso
El conjunto rojiblanco arrancó en ventaja con gol de Martina Pinto y logró igualarlo transitoriamente a través de Micaela López, pero sucumbió ante la efectividad del elenco cordobés y la figura de Yamila Rodríguez. Con esta caída, las dirigidas por Paulo Poccia continúan en la zona baja de la tabla anual.
El inicio de las acciones favoreció al dueño de casa. Apenas transcurridos 6 minutos de juego, Martina Pinto capitalizó un preciso centro enviado por Emilse Albornos desde el sector izquierdo para enviar la pelota al fondo de la red y poner el 1 a 0 en favor del Tatengue.
El resumen del partido
Sin embargo, la respuesta de la visita no tardó en hacerse sentir de la mano de sus individualidades de jerarquía. A los 24 minutos, Yamila Rodríguez ingresó por el centro del área tras una asistencia de cabeza, eludió a la arquera Fabiana Díaz y definió con el arco libre para marcar el 1 a 1 parcial. Más tarde, a los 36', el conjunto cordobés dio vuelta el marcador mediante un impecable tiro libre de zurda ejecutado por Eliana Stábile, cuyo remate se acomodó junto al poste derecho.
En la segunda mitad, las conducidas por Paulo Poccia saltaron al campo con una postura agresiva en búsqueda de la igualdad. El premio al empuje llegó a los 11 minutos de la etapa complementaria, cuando Micaela López probó desde casi 30 metros con un violento disparo que sorprendió a la golera Agustina Ruffino, quien a pesar de llegar a rozar el balón no pudo evitar el 2 a 2.
Cuando la paridad parecía sentarle bien al trámite, la figura de la jornada volvió a aparecer para desequilibrar. A los 25 minutos, la delantera Yamila Rodríguez atacó el espacio en velocidad tras una habilitación al vacío y definió con clase: picó la pelota por encima de la salida de Díaz y tocó sutilmente hacia el fondo de la red para decretar el 3-2 definitivo.
Con este resultado en contra, la escuadra de la avenida cosechó su sexta derrota en el presente Torneo Clausura y la 18.ª en el cómputo general del año. En la tabla acumulada, Unión se mantiene en la decimoquinta colocación con 13 unidades, permaneciendo en puestos de pérdida de categoría junto a Newell's Old Boys.
Con esta victoria sobre la escuadra santafesina en La Tatenguita, Talleres se encaramó al segundo lugar del Torneo Clausura con 24 unidades y quedó a solo un punto de Boca Juniors, único líder del certamen que aún debe completar su compromiso de la fecha frente a Lanús.
Formaciones y Síntesis
Unión: Fabiana Díaz, Caren López, Milagros Guardia, Victoria Muñoz, Ionara Vilte, Martina Pinto, Micaela López, Marilin Coronel, Emilse Albornos, Jazmín Lencina y Camila Acevedo. DT: Paulo Poccia.
Talleres: Agustina Ruffino; Ahelín Piña, Agustina Aguilera, Stephanie Tregartten, Eliana Stábile; Agustina Vargas, Melani Morán, Romina Núñez; Yamila Rodríguez, Juana Fonseca y Catalina Primo. DT: Leandro Iglesias.
Cancha: La Tatenguita
Goles: 6pt Martina Pinto (U), 24 pt Yamila Rodríguez (T), 36pt Eliana Stábile (T), 11st Micaela López (U) y 25 st Yamila Rodríguez (T).