No hay otra que ganar y esperar. Unión tiene chances, pero debe hacer los deberes y aguardar que los otros resultados lo ayuden. Tiene un punto menos que San Lorenzo, dos menos que Independiente y tres menos que Gimnasia de Mendoza. Si Unión gana, llega a 21 e iguala la posición de los mendocinos que, inexplicablemente, no juegan a la misma hora que el resto sino al día siguiente, el clásico con Independiente Rivadavia. Pero, además, Unión necesita que San Lorenzo e Independiente resignen puntos, porque si ambos ganan, por más que lo haga Unión, serán inalcanzables para el Tate.
Madelón planea el mismo Unión que enfrentó a Newell’s Old Boys
Este viernes a las 19.15, con arbitraje de Gariano, el Tate tiene su último partido de la ronda clasificatoria convertido en final: no cabe otra que ganar y ver qué pasa con el resto.
Para ser más claros:
* Gimnasia de Mendoza (21 puntos), enfrenta de local, el sábado a Independiente Rivadavia.
* Independiente (20 puntos), juega de local, el viernes a las 19.15, contra Riestra.
* San Lorenzo (19 puntos), juega de local, el viernes a la misma hora, contra Platense (que tiene 17 y aún mantiene chances).
* Unión (18 puntos), juega de local, el viernes a las 19.15, contra Vélez.
* Platense (17 puntos), juega de visitante contra San Lorenzo.
Todos estos equipos, cinco en total, pelean por dos posiciones, ya que Newell’s tiene 22 y ya está virtualmente clasificado para los play off. Por eso, Unión debe ganar su partido y esperar, fundamentalmente, que Independiente empate (lo aventajaría en diferencia de goles) o pierda; y que con San Lorenzo ocurra lo mismo. Un triunfo de Unión y empate o derrota de Independiente y San Lorenzo, lo dejaría clasificado para los play off. Sería el mejor de los escenarios, aunque no el único.
El once que perfila Madelón
En el aspecto estrictamente futbolístico, Madelón planea repetir la formación que jugó el domingo ante Newell’s. Es decir que Mansilla; Rubio, Isla, Ludueña y Ayala; Palacios, Mosqueira, Luna Diale y Cuello; Estigarribia y Tarragona serían los 11 titulares de Unión para jugarse a todo o nada frente al duro rival que le toca en suerte – o desgracia – en esta última fecha.
Qué se juega Vélez
Por su parte, el equipo de Liniers, comandado por Guillermo Barros Schelotto, marcha tercero con 28 unidades y buscará un triunfo para intentar arrebatarle el segundo puesto de la Zona A a Boca Juniors, a la vez que podría quedar expectante en la tabla anual para clasificar a la Libertadores, si es que se libera un cupo, algo que posiblemente ocurra con Boca, que tiene frentes abiertos en todos los torneos en disputa.
El conjunto velezano llega tras un electrizante empate 2-2 frente a San Lorenzo. La principal novedad de la semana pasa por el banco de suplentes, ya que el "Mellizo" Barros Schelotto fue expulsado la jornada anterior y debió seguir de cerca los ensayos tácticos de la Villa Olímpica con vistas al armado del once inicial. [1, 2]
La probable formación visitante
Para el compromiso en territorio santafesino, el cuerpo técnico mantendría su clásico esquema 4-2-3-1, con algunas dudas lógicas debido a la dosificación de cargas físicas previas a los duelos de eliminación directa. Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez serían los once titulares para jugar el encuentro que dará comienzo a las 19.15 y será arbitrado por Andrés Gariano.