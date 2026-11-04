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Lucas Ayala fue convocado por Diego Placente a la Selección Sub-20

El lateral izquierdo de Unión, asentado como titular en el Torneo Clausura con apenas 19 años, formará parte de los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza del 11 al 14 de noviembre.

Lucas Ayala fue citado por Diego Placente para entrenar con la Selección Sub-20 en el predio de Ezeiza.Lucas Ayala fue citado por Diego Placente para entrenar con la Selección Sub-20 en el predio de Ezeiza.
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El presente futbolístico de Unión no solo se refleja en la lucha por clasificar a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional, sino también en el crecimiento de sus promesas juveniles. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la convocatoria de Lucas Ayala a la Selección Argentina Sub-20, conducida por Diego Placente, para integrarse a los trabajos que se llevarán a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi entre el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre.

El lateral zurdo de 19 años se afianzó como titular en el Torneo Clausura tras la salida de Mateo Del Blanco.El lateral zurdo de 19 años se afianzó como titular en el Torneo Clausura tras la salida de Mateo Del Blanco.

El llamado del cuerpo técnico albiceleste llega como un premio al rendimiento sostenido del lateral izquierdo de 19 años (nacido el 11 de febrero de 2007). Tras haber firmado su primer contrato profesional en marzo de este año con vínculo hasta diciembre de 2028, Ayala debutó en la máxima categoría durante esta temporada y no tardó en adueñarse del puesto.

El juvenil Lucas Ayala, quien firmó su primer contrato profesional, junto al director deportivo Santiago ZurbriggenEl juvenil Lucas Ayala, quien firmó su primer contrato profesional en marzo de este año, fue citado a la Selección Juvenil Sub20.

El desafío para el juvenil rojiblanco no era sencillo: a mediados de año debió asumir la responsabilidad de reemplazar en el lateral izquierdo a Mateo Del Blanco, transferido al Racing de Estrasburgo del fútbol francés. Sin embargo, con aplomo y regularidad, completó 13 partidos disputados en este Torneo Clausura, donde además aportó dos asistencias de gol y se transformó en una pieza inamovible en la estructura titular de la institución de la avenida.

Con este llamado a la Albiceleste, el joven marcador de punta suma un hito fundamental en su incipiente carrera y representa un valioso reconocimiento para el trabajo formativo de las divisiones inferiores del club santafesino.

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