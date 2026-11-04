Torneo Proyección

Unión cayó 3 a 2 ante Godoy Cruz y se quedó sin chances para los playoffs

En un partidazo con emociones de principio a fin, el equipo dirigido por Alejandro Trionfini no pudo con el Tomba y sufrió su quinta caída en el certamen. A pesar de los merecimientos y las múltiples chances claras en el complemento, el Tate se quedó con las manos vacías y se despidió de la pelea. Gómes Gerth volvió a atajar tras su lesión ligamentaria.