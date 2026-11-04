En un encuentro electrizante de comienzo a fin disputado en el Predio La Tatenguita, la Reserva de Unión cayó por 3 a 2 frente a Godoy Cruz por la fecha 16 del Torneo Proyección y, con esta derrota, se quedó matemáticamente sin chances de ingresar a la zona de playoffs. El conjunto conducido por Alejandro Trionfini acumuló su quinta caída en el torneo y se estancó en las 16 unidades.
Unión cayó 3 a 2 ante Godoy Cruz y se quedó sin chances para los playoffs
En un partidazo con emociones de principio a fin, el equipo dirigido por Alejandro Trionfini no pudo con el Tomba y sufrió su quinta caída en el certamen. A pesar de los merecimientos y las múltiples chances claras en el complemento, el Tate se quedó con las manos vacías y se despidió de la pelea. Gómes Gerth volvió a atajar tras su lesión ligamentaria.
La primera mitad fue un verdadero festival de emociones que dejó un marcador parcial de cuatro goles. El marcador se abrió rápidamente a los 6 minutos, cuando Julián Alberti sacó un potente remate de zurda desde media distancia para vencer la resistencia de Federico Gómes Gerth, arquero rojiblanco que volvió a sumar minutos oficiales tras completar su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados. La reacción del Tate no tardó en llegar: a los 10', Ricardo Solbes capitalizó una intensa presión en la salida del arquero rival Correa para estampar el 1 a 1 transitorio.
El vertiginoso ritmo no se detuvo. A los 15', Juan Rojas apareció libre por el centro del área para poner nuevamente en ventaja al Tomba (2-1), pero un minuto más tarde, a los 16', Benjamín Pérez respondió con una gran definición para decretar la igualdad 2-2. Cuando el primer tiempo moría y el trámite parecía estabilizarse, a los 39 minutos Oscar González apareció sin marca en el área tatengue y empujó el balón para poner el 3-2 con el que se sellaría la etapa inicial.
En el complemento, el trámite mantuvo la intensidad y el arco visitante se convirtió en un imán para las situaciones desperdiciadas. Con la necesidad de revertir la historia, el cuerpo técnico movió el banco y mandó a la cancha a Torres, Cacciabue, Benavides y Fernández en busca de la igualdad.
Unión arrinconó a su rival y generó méritos de sobra para rescatar al menos un punto, pero careció de la eficacia necesaria en los metros finales. Primero lo tuvo Torres con un cabezazo que se perdió muy cerca; luego fue Mario Mosset quien estrelló un frentazo en pleno travesaño; más tarde Tiago Fernández probó con un disparo que se elevó por arriba del horizontal, y sobre el epílogo, un remate cruzado de Benavides rozó el palo. Pese al empuje y al volumen de juego generado en el cierre, la falta de precisión privó al Tate de un premio mayor en La Tatenguita.
Síntesis del partido
Unión: Gómes Gerth; Fazzi, Schalbetter, Mosset, S.Zenclussen, Rubinich, Iacono, B. Pérez, Solbes, Schaper y N. Zenclussen. DT: Alejandro Trionfini.
Godoy Cruz: Correa; Arrieta, Persia, A. Pérez, V. Sánchez, Paillalef, Biondi, Rojas, O. González, Alberti y Pesce. DT: Darío Alaniz.
Goles: 6 pt Julián Alberti (GC), 10 pt Ricardo Solbes (U), 15 pt Juan Martín Rojas (GC), 16 pt Benjamín Pérez (U) y 39 pt Oscar González (GC).
Árbitro: Nicolás Díaz.
Predio: La Tatenguita.