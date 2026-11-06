La definición de la Primera Nacional 2026 entra en una etapa decisiva y los hinchas ya pueden anticipar cómo podría quedar el camino hacia el segundo ascenso a Primera División. A través de un simulador interactivo del Reducido, es posible cargar los resultados de los partidos y conocer cómo se modificaría el cuadro en cada instancia.
Simulador del Reducido de la Primera Nacional: cargá los resultados y descubrí quién asciende
Los hinchas pueden definir los resultados de cada llave y observar cómo se reordenan los clasificados en la lucha por conseguir el segundo boleto a Primera.
La herramienta permite seleccionar qué equipo gana cada enfrentamiento. A partir de esas elecciones, el sistema reorganiza automáticamente las llaves y muestra cómo avanzarían los clubes hasta la final por el segundo boleto a la máxima categoría.
A diferencia de un cuadro tradicional, en el que los cruces quedan establecidos desde el comienzo, el simulador contempla las particularidades del reglamento de la AFA para la temporada 2026. De esta manera, los enfrentamientos de las siguientes rondas se actualizan según los resultados que ingresa cada usuario.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.
Cómo funciona el simulador
El punto de partida son los 14 equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B. Los siete cruces de la primera fase quedaron conformados de la siguiente manera:
- Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
- Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires.
- Deportivo Morón vs. Colegiales.
- Temperley vs. Ciudad de Bolívar.
- Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú.
- Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown.
- Colón vs. Midland.
En esta instancia, los partidos se disputan a un solo encuentro y el equipo mejor ubicado en la fase regular tiene ventaja deportiva. Esto significa que, si el resultado termina igualado después de los 90 minutos, avanzará el club que haya conseguido una mejor posición en su respectiva zona.
El simulador permite elegir al ganador de cada uno de estos enfrentamientos y avanzar hacia la siguiente etapa. Así, los usuarios pueden probar distintos escenarios y observar qué equipos conseguirían un lugar entre los ocho que disputarán los cuartos de final.
El reglamento de AFA
Una de las particularidades del Reducido 2026 es que el perdedor de la final por el primer ascenso también tendrá una oportunidad de llegar a Primera División. Godoy Cruz y Tristán Suárez, ganadores de las zonas A y B, respectivamente, disputarán ese encuentro. El equipo que no consiga el título se incorporará directamente en la segunda fase del Reducido.
Para establecer los cuatro cruces de cuartos de final, los siete clasificados de la primera ronda se ordenarán junto al perdedor de aquella final. La tabla general tendrá en cuenta, en primer lugar, la posición obtenida por cada club en su zona y, posteriormente, los puntos, la diferencia de gol y los goles a favor. El equipo que perdió la final por el primer ascenso ocupará el primer lugar.
Con ese ordenamiento se establecerán los enfrentamientos entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto. El mismo criterio de clasificación se aplicará para determinar los cruces de semifinales.
A diferencia de la primera fase, los cuartos de final y las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta. También habrá dos encuentros para definir la final por el segundo ascenso, aunque en esa instancia no existirá ventaja deportiva: si persiste la igualdad en puntos y diferencia de gol, el ascenso se resolverá mediante tiros desde el punto penal.
El reglamento está contemplado en el Boletín Especial 6823 de la Asociación del Fútbol Argentino, que establece el sistema de disputa del campeonato y las condiciones para acceder a la máxima categoría.
De esta manera, el simulador permite seguir el recorrido completo de los equipos y anticipar cómo podría resolverse el segundo ascenso de la Primera Nacional 2026. Cada resultado elegido modifica el cuadro y ofrece una proyección del camino que deberá recorrer cada club para llegar a la Liga Profesional.