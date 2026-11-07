La mañana había arrancado con calor en Interlagos. El aguacero llegó justo cuando cayó la bandera a cuadros. Antes de que se mojara la pista, Franco Colapinto completó 25 vueltas con el Alpine y terminó 14.º en la tercera y última práctica del Gran Premio de San Pablo.
Colapinto fue 14º en la última práctica, la lluvia apareció en la bandera a cuadros
El argentino marcó 1m12s925 con neumáticos blandos y quedó a 281 milésimas de Pierre Gasly. Max Verstappen fue el más rápido. La clasificación está programada para las 15, hora argentina.
El argentino estaba 19.º en el primer tramo, cuando todos giraban con neumáticos medios. Pasó a los blandos en el último cuarto de hora y bajó su tiempo a 1m12s925 y ganó cinco lugares. Quedó a 1s303 de Max Verstappen y a 0s281 de su compañero Pierre Gasly, que fue undécimo con el mismo tiempo que Gabriel Bortoleto, décimo con el Audi. El otro brasileño, Rafael Câmara, terminó 15.º con el Haas, a 56 milésimas de Franco.
Colapinto venía de ser noveno y undécimo en las dos prácticas del viernes. Había quedado conforme con el ritmo del Alpine, aunque todavía buscaba mejorar el balance para sentirse más cómodo al volante. La lluvia que apareció al cierre vuelve a poner en juego una de las dudas que dejó el viernes, cuando habló de cómo puede variar el agarre en las frenadas y en la entrada a las curvas en los sectores reasfaltados.
Verstappen quedó arriba por 25 milésimas
George Russell fue el primero en bajar de 1m12s. Después pasaron por la punta Lando Norris y Kimi Antonelli, hasta que Max Verstappen marcó 1m11s622 con el Red Bull.
El neerlandés le sacó 0s025 al italiano y 0s131 a Norris. Russell quedó cuarto, a 0s184, y Charles Leclerc fue quinto. Verstappen tiene una penalización por cambios en la unidad de potencia y deberá largar desde el fondo de la grilla el domingo.
Lewis Hamilton solo completó siete vueltas. El británico regresó a boxes tras reportar vibraciones en el motor y, en su siguiente salida, volvió a entrar con humo en el habitáculo.
Su práctica terminó cuando todavía faltaban 25 minutos. Quedó 12.º con un tiempo marcado con neumáticos medios. Tanto él como Leclerc tienen una sanción de diez puestos para el domingo por el cambio de motor. Russell perderá cinco por el mismo motivo.
La clasificación está programada para las 15.00 de este sábado y la carrera del domingo, para las 14.00, con el mismo horario en Argentina y San Pablo.
Resultados de la tercera práctica libre
1 Max Verstappen Red Bull 1m11s622; 2 Kimi Antonelli Mercedes 1m11s647; 3 Lando Norris McLaren 1m11s753; 4 George Russell Mercedes 1m11s806; 5 Charles Leclerc Ferrari 1m11s896; 6 Oscar Piastri McLaren 1m11s935; 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m12s060; 8 Liam Lawson Racing Bulls 1m12s171; 9 Isack Hadjar Red Bull 1m12s213 y 10 Gabriel Bortoleto Audi 1m12s644.
Afuera del TOP 10
11 Pierre Gasly Alpine 1m12s644; 12 Lewis Hamilton Ferrari 1m12s833; 13 Nico Hülkenberg Audi 1m12s865; 14 Franco Colapinto Alpine 1m12s925; 15 Rafael Câmara Haas 1m12s981; 16 Oliver Bearman Haas 1m13s109; 17 Alexander Albon Williams 1m13s147; 18 Fernando Alonso Aston Martin 1m13s171; 19 Carlos Sainz Williams 1m13s303; 20 Sergio Pérez Cadillac 1m13s573; 21 Valtteri Bottas Cadillac 1m13s722; 22 Lance Stroll Aston Martin 1m14s766