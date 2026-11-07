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Hamilton llega a las 400 carreras en Brasil: “Todavía me siento joven”

Lewis celebra en Interlagos una cifra que nunca imaginó alcanzar. Su cariño por Brasil, la admiración por Senna y una mirada comprensiva hacia los jóvenes muestran cómo vive este momento de su carrera.

Lewis Hamilton pasa con su Ferrari frente a un mural de Ayrton Senna durante las prácticas del viernes en Interlagos, donde el británico disputará su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1. REUTERS/Adriano MachadoLewis Hamilton pasa con su Ferrari frente a un mural de Ayrton Senna durante las prácticas del viernes en Interlagos, donde el británico disputará su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1. REUTERS/Adriano Machado
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Lewis Hamilton lleva casi veinte años en la Fórmula 1, pero todavía se sorprende cuando le hablan de algunos números. Este fin de semana llega a las 400 carreras y lo hace en Brasil, un país que empezó a querer mucho antes de conocerlo.

“Es una locura. Nunca pensé que iba a alcanzar cifras así”, contó en su encuentro con la prensa en Interlagos. Y enseguida agregó algo que ayuda a entender por qué sigue ahí: “Todavía me siento joven”.

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En su respuesta apareció la velocidad, la dedicación y esa necesidad de seguir compitiendo que no se mide con la cantidad de Grandes Premios acumulados.

“Todavía tengo el ritmo, todavía tengo la velocidad y todavía tengo la dedicación”, sostuvo.

Hamilton le dio al número un lugar bastante más pequeño que el que ocupa en las estadísticas. Lo que sí destacó fue el escenario: “Es hermoso poder vivirlo acá, en Brasil”.

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 6, 2026 The reflection of Ferrari's Lewis Hamilton alongside a Brazil flag during practice REUTERS/Adriano MachadoHamilton, junto a una bandera de Brasil, durante las prácticas del viernes en Interlagos. El piloto de Ferrari disputará en San Pablo su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1.

Brasil, desde antes de llegar

Su vínculo con el país empezó frente a una pantalla, cuando era chico. Primero fue el fútbol. Le gustaban los colores de Brasil y sus jugadores, tanto que elegía a la selección brasileña cuando jugaba.

Después apareció Ayrton Senna.

“Con esa admiración por Ayrton, él me acercó Brasil”, explicó.

Cuando finalmente llegó para correr, la relación tuvo otro comienzo. Hamilton recordó que en sus primeras visitas definía el campeonato con el brasileño Felipe Massa. Pero con el correr de los años el cariño que hoy recibe se fue incrementando.

“Recibir el amor y la energía positiva que recibo de Brasil ha sido increíble”, expresó.

El afecto no le quita exigencia. Cuando le preguntan sobre sus tres victorias en Interlagos, agradece haberlas conseguido, y recuerda que corre desde 2007. Su ultima fue en 2021, en un mano a mano con Max Verstappen que reavivo el mundial otra vez. Este fin de semana busca una vez mas estar en lo mas alto del podio.

En la distendida charla atravesada también por las preguntas sobre Ferrari, hubo otro momento que mostró cómo mira Hamilton su lugar dentro de la categoría. Le preguntaron por los jóvenes y respondió con orgullo por verlos llegar.

(211114) -- SAO PAULO, 14 noviembre, 2021 (Xinhua) -- Imagen proveída por ZUMAPRESS del piloto británico de Fórmula 1 (F1), Lewis Hamilton (i), de la escudería Mercedes, estrechando la mano del piloto neerlandés de F1, Max Verstappen (d), de la escudería Red Bull, durante el Gran Premio de Brasil de F1, celebrado en el Autódromo José Carlos Pace, en Sao Paulo, Brasil, el 14 de noviembre de 2021. (Xinhua/Panoramic/ZUMAPRESS) (rtg) (da) ***PROHIBIDO SU USO EN EUROPA***Lewis Hamilton (izq.), de Mercedes, estrecha la mano de Max Verstappen, de Red Bull, en Interlagos. El británico largó décimo y superó al neerlandés en la vuelta 59 para conseguir su última victoria en Brasil, el 14 de noviembre de 2021.

Habló de la presión que enfrentan, de los errores y de lo que cuesta volver a levantarse. Reconoció los privilegios de ser piloto de Fórmula 1, pero también las dificultades de sostenerse en ese universo.

Por eso cuestionó a los expilotos que critican a las nuevas generaciones sin mostrar empatía, aun después de haber atravesado experiencias parecidas. Él quiso tomar otro camino.

“Siempre quise asegurarme de no ser ese tipo de piloto”, afirmó.

A las puertas de sus 400 carreras, Hamilton sigue reconociendo el esfuerzo de quienes recién empiezan. Y cuando habla de sí mismo, vuelve al presente: se siente joven, cree en su velocidad y mantiene las ganas. En Brasil, donde tanto cariño recibe, quiere volver a ganar.

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