El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto ve competitivo al Alpine: “Fue un buen día en cuanto al ritmo”

Franco terminó noveno y undécimo en las prácticas de Interlagos. Destacó el potencial del auto, aunque todavía busca mejorar el balance y sentirse más cómodo al volante. El clima y los cambios de asfalto aparecen entre los desafíos para el sábado.