Franco Colapinto terminó el primer día en Interlagos con una buena referencia sobre el ritmo del Alpine y trabajo pendiente para sentirse más cómodo en el auto. El noveno puesto de la mañana y el undécimo de la tarde dejaron al argentino cerca de los diez primeros, en un comienzo que también tuvo señales positivas para el equipo.
Colapinto ve competitivo al Alpine: “Fue un buen día en cuanto al ritmo”
Franco terminó noveno y undécimo en las prácticas de Interlagos. Destacó el potencial del auto, aunque todavía busca mejorar el balance y sentirse más cómodo al volante. El clima y los cambios de asfalto aparecen entre los desafíos para el sábado.
En la segunda práctica, con todos los titulares nuevamente en sus autos, marcó 1m11s996. Quedó a 1s233 de Kimi Antonelli, el más rápido de la tanda, y a solo cinco milésimas de Oliver Bearman, quien completó el top diez. Pierre Gasly terminó 14.º, a 113 milésimas de Franco.
“Creo que, en cuanto a la competitividad del auto, estamos bien”, evaluó Colapinto después de bajar del A526.
El balance fue favorable, aunque el argentino distinguió la velocidad que encontró de las sensaciones que todavía necesita mejorar.
“Hay mucho por trabajar en el balance y para sentirme cómodo al volante en este momento, pero, en general, creo que fue un buen día en cuanto al ritmo del auto”, explicó.
Un viernes para ajustar y conocer el ritmo
Franco pudo aprovechar las dos horas de práctica. En la primera terminó noveno, en una sesión con varios jóvenes que ocuparon los lugares de los titulares. Entre ellos estuvo Gabriele Minì, séptimo con el Alpine de Gasly.
Por la tarde, Colapinto comenzó con neumáticos duros y se concentró en ajustar el balance. Después pasó a los blandos, con poco combustible, para buscar una vuelta rápida. Cerró con una tanda larga sobre duros y mayor carga de combustible, pensando en el comportamiento del auto para la carrera.
Desde el equipo transmitieron que los tres pilotos estuvieron conformes con el coche durante la jornada. Gasly retomó su lugar en la segunda sesión y encontró dos obstáculos en sus intentos rápidos: un bloqueo en la curva 1 y tráfico de Bearman en la siguiente vuelta.
Para Franco, todavía hay rendimiento por encontrar antes de la clasificación.
“Tenemos mucho por mejorar y creo que hay bastante margen y áreas en las que podemos enfocarnos para mañana”, sostuvo.
El clima y un asfalto con diferencias
El sábado también dependerá de las condiciones que encuentren al salir a pista. La segunda práctica se disputó con 37 grados en el asfalto, seis menos que en la sesión inicial. Hubo llovizna, aunque los pilotos pudieron mantenerse con neumáticos lisos hasta el cierre.
“Primero veremos cómo está el clima mañana y cuánto podemos hacer con el coche”, señaló Colapinto.
Los trabajos de reasfaltado se realizaron entre las curvas 3 y 5 y entre la 8 y la 9, según detalló Pirelli. La convivencia de superficies puede modificar el agarre y el comportamiento de los neumáticos, una variable que cobra especial interés si llueve. Al hablar del estado de la pista, Franco contó que la primera impresión había sido mejor de lo que imaginaba.
“Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco”, dijo.
La posibilidad de lluvia abrió una respuesta más breve: “En mojado, buena suerte”.
Después explicó dónde puede estar la dificultad: “Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas, pero por el momento no está tan mal”.
La última práctica será la oportunidad de trabajar en ese balance antes de la clasificación, con una mirada al cielo y otra a cómo responde el Alpine
El sábado en Interlagos
La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre a las 11.30 y la clasificación a las 15, en horarios de Argentina y Brasil. Allí se definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.
El pronóstico 1 anticipa una máxima cercana a los 27 grados y un 50 % de probabilidad de lluvia, especialmente después de las 14. De cumplirse, el agua podría aparecer justo para la clasificación y cambiar las condiciones que los pilotos conocieron el viernes.