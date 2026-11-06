Cinco milésimas separaron a Franco Colapinto de los diez primeros en la segunda práctica del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1. El argentino terminó 11.º con 1m11s996, detrás del Haas de Oliver Bearman, y completó un viernes de trabajo en el que Alpine pudo probar el auto tanto a una vuelta como con combustible para carrera.
Colapinto cerró el viernes en Interlagos a cinco milésimas del top diez
Franco fue 11º en la segunda práctica del GP de San Pablo y terminó por delante de Gasly. Alpine trabajó en el balance y el ritmo de carrera, mientras Antonelli marcó el mejor tiempo de la tarde.
La referencia de la tarde fue Kimi Antonelli. El campeón llevó al Mercedes hasta 1m10s763 y dejó a Lando Norris a 253 milésimas y a Max Verstappen a 259. Colapinto quedó a 1s233 de la punta y por delante de su compañero Pierre Gasly, 14.º, con una diferencia de 113 milésimas entre ambos.
Del balance a la vuelta rápida
Franco comenzó la segunda hora con neumáticos duros. El primer tramo estuvo dedicado a afinar el balance del A526, antes de pasar a los blandos y salir con poco combustible para una simulación de clasificación.
En ese intento marcó el tiempo que lo dejó provisoriamente décimo. Después, con los registros de sus rivales, quedó undécimo. Bearman terminó apenas cinco milésimas adelante, una diferencia mínima en esa parte de la tabla.
La última parte tuvo otro objetivo. Colapinto volvió a los duros y realizó una tanda larga con mayor carga de combustible para evaluar el comportamiento del auto en condiciones de carrera.
El asfalto estaba a 37 grados, seis menos que durante la primera práctica. La llovizna y la neblina acompañaron parte de la actividad, pero la pista se mantuvo apta para neumáticos lisos hasta el final. Los equipos pudieron completar sus simulaciones sin pasar a las gomas de lluvia.
Alpine, conforme con el auto
Gasly recuperó su lugar después de que Gabriele Minì terminara séptimo en la sesión inicial. El francés también comenzó con duros, pasó a blandos para buscar una vuelta rápida y cerró con combustible para trabajar en el ritmo.
Sus intentos con poca carga tuvieron dos dificultades: un bloqueo en la primera curva y tráfico de Bearman en la segunda vuelta. Terminó con 1m12s109.
Desde Alpine transmitieron que los tres pilotos estuvieron conformes con el auto durante la jornada. Entre los puntos a atender quedaron los baches de la curva 1 y el tráfico, que obliga a encontrar el momento adecuado para intentar una vuelta sin interferencias.
Franco había sido noveno por la mañana. La segunda tanda le permitió continuar con los ajustes y completar las pruebas previstas, aunque las posiciones de ambas sesiones deben leerse con los distintos programas de trabajo y el regreso de los titulares que cedieron sus autos en la FP1.
Antonelli puso la referencia
Mercedes y McLaren ocuparon cuatro de los primeros cinco lugares. Detrás de Antonelli, Norris y Verstappen se ubicaron George Russell y Oscar Piastri. Lewis Hamilton fue sexto, a 450 milésimas, y Charles Leclerc séptimo, a 720.
Verstappen logró el tercer tiempo pese a seguir lidiando con la dirección de su Red Bull. Laurent Mekies, jefe del equipo, confirmó que se trataba de un problema similar al de la primera práctica y que no podían resolverlo durante la sesión.
Leclerc tampoco tuvo una tarde cómoda: reportó dificultades con los frenos y consultó por el funcionamiento del motor. Además, los comisarios anunciaron una investigación posterior a la tanda por una maniobra de Rafael Câmara en la curva 15, cuando el monegasco estaba en vuelta rápida.
Gabriel Bortoleto terminó octavo ante su público, seguido por Isack Hadjar y Bearman. Su compañero en Audi, Nico Hülkenberg, se quedó sin rodar durante todo el viernes: había cedido su auto a Freddie Slater en la primera práctica y los problemas de ese monoplaza le impidieron salir en la segunda.
Alpine, cerro el viernes con una primera evaluación favorable de sus pilotos y datos para seguir ajustando. En una zona de la tabla que tuvo a Franco, Bearman y Arvid Lindblad separados por apenas 17 milésimas.