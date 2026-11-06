El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto abrió la pista en Brasil y terminó 9° en la primera práctica que lideró Norris

El argentino fue el primero en salir a girar en Interlagos y completó un programa con neumáticos medios y blandos. Quedó a 0s937 del McLaren, mientras Gabriele Minì ubicó al otro Alpine en el séptimo puesto. Una bandera roja interrumpió la sesión en el inicio de la misma.