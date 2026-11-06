Franco Colapinto fue el primero en dejar los boxes cuando se encendió la luz verde en Interlagos. Bajo un cielo nublado, la Fórmula 1 puso en marcha su fin de semana en San Pablo.
Colapinto abrió la pista en Brasil y terminó 9° en la primera práctica que lideró Norris
El argentino fue el primero en salir a girar en Interlagos y completó un programa con neumáticos medios y blandos. Quedó a 0s937 del McLaren, mientras Gabriele Minì ubicó al otro Alpine en el séptimo puesto. Una bandera roja interrumpió la sesión en el inicio de la misma.
El argentino terminó noveno en una primera práctica que tuvo a Lando Norris con McLaren al frente, por detrás el Mercedes del flamante campeón Kimi Antonelli, seguido de Max Verstappen y Lewis Hamilton. La interrupción por el Audi detenido de Freddie Slater ocasionó que se pare la tanda.
Colapinto registró 1m12s654 y quedó a 0s937 del McLaren. En el otro Alpine estuvo Gabriele Minì, quien reemplazó a Pierre Gasly y terminó séptimo, apenas 85 milésimas por delante de Franco. Fue una primera hora con los dos A526 entre los diez mejores, todavía con programas distintos y mucho trabajo por delante para encontrar el balance del fin de semana.
De las primeras sensaciones al trabajo de carrera
Franco comenzó con neumáticos medios para establecer una referencia y conocer la respuesta del auto en el circuito brasileño. Después pasó a los blandos, con poca carga de combustible, para realizar una simulación de clasificación.
En ese tramo llegó a ubicarse tercero de manera provisional. El orden fue cambiando a medida que los demás pilotos completaron sus intentos rápidos: Verstappen había pasado al frente con blandos, después Antonelli recuperó la punta y finalmente Norris estableció el tiempo que quedó como referencia de la sesión.
Colapinto cerró la práctica con más combustible, en una tanda destinada a recoger información sobre el balance del Alpine en condiciones de carrera. Su trabajo combinó así la búsqueda de una vuelta rápida con la preparación para el domingo.
Minì, por su parte, comenzó con una parrilla de sensores aerodinámicos para obtener datos y luego utilizó medios y blandos. El italiano llevó el número 62 en el auto de Gasly y marcó 1m12s569. Esta vez Franco pudo trabajar desde el inicio, después de haberle cedido su lugar al joven de la academia de Alpine en la primera práctica de México.
Norris adelante, cuatro equipos en la pelea inicial
Norris fue el más rápido con 1m11s717. Kimi Antonelli, en su primera sesión como campeón del mundo, quedó segundo a solo 82 milésimas. Max Verstappen terminó tercero, a 0s236, y Lewis Hamilton completó los cuatro primeros, a 0s324.
McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari quedaron separados por poco más de tres décimas. Fue la primera referencia de un fin de semana en el que la amenaza de lluvia también forma parte del trabajo de los equipos.
El McLaren de Norris incorporó novedades que no llevaba el auto de Leonardo Fornaroli, encargado de reemplazar a Oscar Piastri en esta sesión. La práctica también sirvió para evaluar esas piezas y reunir información para el desarrollo.
George Russell terminó quinto, por delante de Isack Hadjar. El británico afronta además una penalización de cinco puestos en la grilla de partida por el cambio del motor de combustión de su Mercedes.
Una bandera roja y dificultades para los jóvenes
La interrupción llegó cuando Slater quedó detenido en la pista con un problema en su Audi. Fue necesario retirar el auto con una grúa y la sesión se reanudó a las 12.49. El incidente dejó al joven británico sin la posibilidad de completar su programa.
También tuvo una práctica complicada Dino Beganovic. Ferrari trabajó en su auto, con el piso desmontado durante parte de la sesión, y el sueco terminó entre los pilotos con menos actividad.
Verstappen, pese al tercer puesto, manifestó su disconformidad con los rebajes y, sobre el final, avisó que la dirección se endurecía cada vez más. Después de una vuelta adicional regresó a boxes.
Entre los brasileños, Gabriel Bortoleto terminó octavo, justo por delante de Colapinto. Rafael Câmara fue 18° en su primera práctica como piloto titular de Haas. El equipo le dio una tanda inicial prolongada para ayudarlo a adaptarse: era su estreno con el auto de 2026 y también su primera experiencia de manejo en Interlagos.
Para Franco, la primera hora dejó un programa completo y una posición entre los diez primeros. La próxima salida permitirá comprobar cuánto puede mejorar ese balance inicial y dónde queda Alpine cuando Gasly vuelva al auto y los equipos profundicen su preparación para la clasificación y la carrera.
La próxima tanda en Brasil para el GP de San Pablo será 16 horas.