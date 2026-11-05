El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto en Interlagos: “La velocidad siempre está”, el desafío es sostenerla

En el encuentro con El Litoral en San Pablo, Franco explica qué necesita mejorar en lo personal para estar al ciento por ciento y cómo trabaja con Alpine entre el viernes y el sábado. Las sensaciones de México, el aprendizaje junto a Gasly y la mirada hacia 2027.