La entrada, la bandera argentina y las ganas de ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya están. Antes de salir hacia Interlagos, conviene revisar también la mochila, la puerta de acceso y el pronóstico. Son detalles que pueden ahorrar una demora y ayudar a disfrutar la visita.
Rumbo a Interlagos: lo que tenés que saber para alentar a Colapinto
Miles de argentinos acompañarán a Franco en San Pablo. Historia, pronóstico, accesos, objetos permitidos y actividades fuera de la pista: una guía para organizar el fin de semana.
Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, el Autódromo José Carlos Pace volverá a recibir a los argentinos. Algunos conocerán sus tribunas por primera vez; otros regresarán a un lugar donde el aliento también forma parte de la carrera.
Una historia que también tiene acento santafesino
En 1972, Carlos Reutemann ganó la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Interlagos, una competencia que todavía no otorgaba puntos para el campeonato.
El estreno dentro del Mundial llegó en 1973, con victoria de Emerson Fittipaldi. El brasileño repitió en 1974 y, al año siguiente, José Carlos Pace consiguió ante su público el único triunfo de su trayectoria en la categoría. El autódromo lleva su nombre en homenaje al piloto, fallecido en un accidente aéreo en 1977.
Para los hinchas sigue siendo Interlagos, que significa “entre lagos”. Inaugurado en 1940, el circuito tenía originalmente casi ocho kilómetros. Fue acortado para el regreso de la Fórmula 1 a San Pablo en 1990, cuando adquirió la forma que hoy reconocemos, con la emblemática S de Senna.
Ayrton ganó allí en 1991 y 1993. Este fin de semana, sobre ese mismo escenario, las banderas argentinas volverán a acompañar a Franco.
Capa de lluvia y abrigo para el domingo
El pronóstico difundido por la Fórmula 1 el miércoles 4 de noviembre anticipa condiciones cambiantes:
- Viernes 6 Entre 18 y 25 ° 30%
- Sábado 7 Entre 15 y 27 °C 50%
- Domingo 8 Entre 13 y 19 °C 40%
El viernes aparece mayormente seco, aunque podría registrarse algún chaparrón aislado. El sábado, las mayores posibilidades de lluvia se ubican después de las 14 y las precipitaciones podrían ser intensas.
Para la carrera se espera un domingo más frío, con posibilidad de lluvias fuertes y tormentas. Conviene llevar capa impermeable, algo de abrigo, gorra, protector solar y calzado cómodo. La previsión puede cambiar y habrá que revisarla antes de salir.
Los paraguas no están permitidos.
Revisar la puerta y llegar temprano
El ingreso al autódromo estará habilitado de 8 a 15 los tres días. Según la organización, después de las 15 no se permitirá entrar, aunque continúe la actividad en pista. Los horarios pueden modificarse.
La puerta correspondiente a cada sector figura en la entrada y en el correo de confirmación. Es recomendable guardar el ticket y el mapa en el celular y acordar un punto de encuentro con los acompañantes.
Habrá restricciones de tránsito alrededor del circuito. La organización recomienda planificar el traslado, utilizar el tren y caminar hasta el acceso.
Qué llevar y qué dejar afuera
Está permitido ingresar con:
- Carteles y banderas de hasta 2 × 1,50 metros, sin mástil.
- Mochilas de hasta 25 × 25 × 25 centímetros.
- Protector solar en crema de hasta 100 mililitros.
- Gorra o sombrero.
- Hasta tres alimentos cerrados.
- Capa de lluvia.
Entre los elementos prohibidos figuran paraguas, mástiles, palos para selfies, líquidos, latas, cascos, pufs, inflables y equipos electrónicos profesionales.
Atención con el mate: no se permite ingresar con termos, líquidos, botellas ni conservadoras. La organización anuncia acceso gratuito al agua durante el evento.
Los alimentos deben estar cerrados en su envase original. La fruta debe llevarse cortada y en un envoltorio transparente y flexible, como una bolsa con cierre; no se admite fruta entera.
Cómo pagar la comida y la bebida
Los puntos de venta de alimentos y bebidas de los sectores utilizan la tarjeta prepaga Cashless. Conviene consultar cómo obtenerla y cargarla antes de necesitar hacer una compra.
Fanzone: pilotos, actividades y shows
La F1 Fanzone estará en el Kartódromo Ayrton Senna, junto al autódromo. Tendrá simuladores, desafíos de cambio de neumáticos, charlas y una pantalla gigante para seguir las sesiones.
El viernes y el sábado se realizará el **Drivers’ Engagement**, con pilotos en el escenario frente al público. Para saber cuándo estará Alpine, habrá que consultar la programación oficial.
Después de la actividad en pista están anunciados estos shows:
El acceso está incluido para las tribunas G, H, K, N, R y Porto Bank, sujeto a la capacidad del espacio. Para otros sectores existe la posibilidad de comprar una entrada adicional.
La entrada exclusiva de Fanzone no permite acceder al autódromo ni a sus tribunas. Tampoco se permite volver a ingresar al circuito con una entrada ya utilizada, por lo que conviene organizar los movimientos antes de salir de cada área.
La Fanzone abrirá a las 8 los tres días, por la avenida Jacinto Júlio, sin número, junto a la puerta G. Es un espacio al aire libre: la capa de lluvia y el abrigo también serán útiles allí.
Accesibilidad y orientación
El evento dispone de instalaciones y servicios para personas con discapacidad o movilidad reducida, incluidos traslados accesibles. Conviene consultar previamente el recorrido hasta el sector elegido y los puntos de asistencia.
Para orientarse se puede descargar la aplicación F1 Race Guide y guardar el mapa en el celular. También habrá señalización dentro del predio.
Los horarios de la Fórmula 1
Argentina y San Pablo tienen el mismo horario. Este año no habrá Sprint.
- Viernes 6 Primera práctica 12:30
- Viernes 6 Segunda práctica 16:00
- Sábado 7 Tercera práctica 11:30
- Sábado 7 Clasificación 15:00
- Domingo 8 Carrera 14:00
La programación está sujeta a modificaciones. Antes de salir, vale una última revisión de la entrada, el pronóstico y los avisos oficiales. Después, rumbo a las tribunas: la bandera ya tiene su lugar en la mochila.