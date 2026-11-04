Ganar el domingo no garantiza ser el más rápido el sábado. Max Verstappen lo viene demostrando: consiguió tres victorias en las últimas cuatro carreras de Fórmula 1, pero en las dos clasificaciones más recientes quedó detrás de otros. Fue segundo en Austin y cuarto en México.
Interlagos, entre los candidatos a la pole y los que ya saben ganar
Seis pilotos diferentes dominaron las últimas siete clasificaciones. Verstappen llega con victorias, Hamilton recuperó la alegría del sábado en México y Antonelli correrá por primera vez como campeón del mundo.
La pelea por la pole tiene sus propias historias. En las últimas siete fechas hubo seis pilotos distintos al frente, con Verstappen como el único que repitió, en Sepang y Singapur. Interlagos recibe esa variedad y ofrece una pista donde la confianza para encadenar una vuelta puede marcar la diferencia.
Ferrari quiere sostener lo que encontró
Lewis Hamilton llega con el impulso de su pole en México. Fue la primera con Ferrari y la número 105 de su carrera, una alegría que llevaba tiempo esperando y que se le notó apenas bajó del auto.
Brasil le ofrece otra oportunidad en un circuito donde ya consiguió poles con McLaren y Mercedes. Su antecedente más cercano, sin embargo, fue difícil: en 2025 quedó afuera de la Q3 tanto en la clasificación del Sprint como en la del Gran Premio.
Charles Leclerc también tiene motivos para ilusionarse. Fue tercero en la clasificación mexicana y segundo en Singapur. En Austin había marcado el mejor tiempo de la Q2, aunque terminó cuarto en la sesión decisiva.
Nunca consiguió la pole en Interlagos. La velocidad reciente de Ferrari le da razones para volver a buscarla.
Antonelli, con otra tranquilidad
Kimi Antonelli afrontará su primera clasificación como campeón del mundo. Ya no tendrá que hacer cuentas para asegurar el título, aunque eso difícilmente le quite las ganas de ser el más rápido.
Consiguió seis poles en las primeras diez fechas y, desde entonces, agregó la de Austin. Además, el año pasado fue segundo detrás de Lando Norris en las dos clasificaciones disputadas en San Pablo.
Del otro lado del garaje, George Russell viene de una primera fila en México. Aquella vuelta de Q3 fue una señal de su velocidad en un cierre de temporada que le exige recuperar confianza.
Norris, que dominó las dos clasificaciones de Interlagos en 2025, también tiene un antecedente para defender. El piloto de McLaren sabe cómo encontrar una vuelta rápida en este trazado.
Los que ya saben ganar en Interlagos
Entre los protagonistas también hay recuerdos que alimentan la confianza. Cuatro pilotos de la grilla actual conocen la alegría de ganar un Gran Premio en esta pista.
Hamilton lo consiguió en 2016, 2018 y 2021, siempre con Mercedes. Ahora buscará vivir ese festejo vestido de rojo.
Verstappen también tiene tres victorias: 2019, 2023 y 2024. La última fue una de sus actuaciones más impresionantes, bajo la lluvia y después de largar 17.º. Un recuerdo que también muestra cuánto puede cambiar una carrera después de una clasificación difícil.
Para Russell, Interlagos siempre tendrá un lugar especial: allí consiguió su primera victoria en un Gran Premio, en 2022. Norris es el ganador más reciente, tras imponerse en 2025 por delante de Antonelli y Verstappen.
Kimi todavía no integra esa lista. Después del segundo puesto del año pasado, vuelve como campeón y con la oportunidad de sumar su nombre entre los vencedores.