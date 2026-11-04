Mercedes llega a Brasil con un campeón del mundo en el equipo y una cuenta pendiente. Kimi Antonelli resolvió su título en México, pero la pelea de Constructores sigue abierta. Ferrari se encargó de que el festejo todavía no fuera completo.
Mercedes quiere festejar en Brasil, pero Ferrari no se entrega
La escudería alemana busca sellar la coronación en Interlagos, mientras Ferrari intenta descontar la diferencia y estirar la definición del campeonato mundial.
La ventaja del equipo alemán es importante: 126 puntos cuando quedan cuatro carreras. Tiene el campeonato a su alcance, aunque las últimas fechas le dieron motivos para prestar atención a lo que pasa en los autos rojos.
**Ferrari sumó 34 puntos más que Mercedes en los últimos cuatro Grandes Premios.** No alcanza para poner en duda todo lo que construyó su rival durante el año, pero sí para llegar a Interlagos con una pelea que todavía tiene sentido. Mientras haya posibilidades, Charles Leclerc y Lewis Hamilton tendrán por qué ir a buscarlas.
Las cuentas favorecen a Mercedes. Quedan 172 puntos disponibles y, después de Brasil, serán 129. De acuerdo con el escenario planteado por la Fórmula 1, le bastará con sumar tres unidades más que Ferrari este domingo para asegurar el campeonato.
La condición parece sencilla al leerla. Cumplirla exige volver a superar a un equipo que viene recuperando terreno.
Dos autos para cerrar la historia
Antonelli podrá correr por primera vez como campeón del mundo, con la tranquilidad de haber resuelto la pelea personal. Pero Mercedes todavía necesita los puntos del italiano y de George Russell para terminar el trabajo.
Los dos tienen buenos recuerdos de Interlagos. Russell consiguió allí su primera victoria en un Gran Premio en 2022, un fin de semana en el que también ganó el Sprint. Kimi fue segundo el año pasado, cuando ese resultado todavía representaba su mejor llegada en la Fórmula 1. Cuánto cambió su historia desde entonces.
Esta vez no habrá Sprint. El regreso al formato tradicional ofrecerá tres entrenamientos para preparar los autos, pero una sola carrera para sumar.