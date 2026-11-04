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Colapinto y Gasly se visten de amarillo para Interlagos

Alpine presentó los buzos que Franco Colapinto y Pierre Gasly lucirán en el Gran Premio de São Paulo.

Colapinto presentó el nuevo diseño de su indumentaria y palpita el Gran Premio de Brasil con el apoyo de miles de hinchas argentinos.Colapinto presentó el nuevo diseño de su indumentaria y palpita el Gran Premio de Brasil con el apoyo de miles de hinchas argentinos.
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El amarillo domina el diseño, acompañado por detalles azules en los hombros, los laterales y las piernas. Ambos pilotos mostraron la nueva indumentaria en una producción que también lleva la marca en el Alpine.

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Franco llega con ganas de transformar el buen ritmo de México en puntos y ofrecerles una alegría a los argentinos que lo acompañarán en Interlagos. “Hay muchísimos argentinos que se suman a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”, expresó.

La actividad tendrá formato tradicional, con tres prácticas, clasificación y carrera. Estos son los horarios de Argentina.

  • Viernes 6 de noviembre Primera práctica 12:30
  • Viernes 6 de noviembre Segunda práctica 16:00
  • Sábado 7 de noviembre Tercera práctica 11:30
  • Sábado 7 de noviembre Clasificación 15:00
  • Domingo 8 de noviembre Carrera 14:00
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