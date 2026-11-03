Franco Colapinto sabe que en Interlagos lo espera algo más que otra carrera. En las tribunas habrá argentinos que cruzan la frontera para acompañarlo, y el piloto de Alpine quiere responderles en la pista después del cierre amargo del Gran Premio de México.
Colapinto quiere darles una buena carrera a los argentinos en Interlagos
Después de quedarse sin puntos por una sanción en México, Franco busca sostener el ritmo que le permitió pelear entre los diez primeros. Alpine confirma que Gabriele Minì manejará el auto de Gasly en la primera práctica.
“Hay muchísimos argentinos que se suman a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”, expresó en la previa del Gran Premio de San Pablo.
El argentino llega con la frustración de haber perdido los puntos de México por una sanción posterior a la carrera, pero también con un rendimiento que pretende repetir. En el Autódromo Hermanos Rodríguez pudo competir dentro de los diez primeros y ese es el punto de partida que propone para Brasil.
“Fue una pena irnos de México sin puntos después de una tarde de mucha lucha. Fue una carrera muy intensa y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”, señaló.
El ritmo como punto de partida
Interlagos cierra la seguidilla de tres Grandes Premios en el continente americano. Para Colapinto, representa una oportunidad de terminar ese recorrido con un resultado que acompañe el trabajo del equipo.
“Siempre es increíble correr en Sudamérica y en Interlagos, porque la pista es una de las mejores de la temporada”, sostuvo.
Franco también destacó las posibilidades que ofrece el trazado brasileño para aprovechar las oportunidades que se presenten durante la carrera.
“Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México a este fin de semana y cerrar esta seguidilla de tres carreras con un buen resultado”, resumió.
Minì manejará el auto de Gasly
A diferencia de México, donde cedió su auto en la primera práctica, Colapinto podrá participar de las tres sesiones de entrenamientos. Esta vez será Pierre Gasly quien deje su lugar a Gabriele Minì durante la FP1, como parte del programa obligatorio de pilotos novatos.
El integrante de la Academia Alpine tendrá así su segunda participación consecutiva en una sesión oficial de Fórmula 1.
“Buscaré completar buenas vueltas en una pista muy diferente como Interlagos y aportar datos e información valiosos que puedan ayudarnos a avanzar, mientras sigo mejorando por mi parte”, explicó Minì.
Gasly retomará el A526 en la segunda práctica del viernes y tendrá que recuperar ese tiempo de preparación en un circuito que conoce bien y que guarda entre sus mejores recuerdos.
Gasly también busca dejar atrás México
El francés describió un fin de semana mexicano condicionado por problemas de potencia y por la infracción con banderas amarillas que terminó de frustrar el resultado del equipo.
“Simplemente no fue nuestro día”, reconoció. Ahora pone el foco en Interlagos y en el objetivo de volver a sumar.
“Es una pista icónica y, con una vuelta tan corta, las diferencias son muy pequeñas”, explicó Gasly, que también destacó el ambiente que generan los aficionados brasileños.
“Seguiremos trabajando como equipo para sacar el máximo de nuestro rendimiento, con el objetivo de volver de San Pablo con más puntos”, aseguró.
Una pista especial para Alpine
En Interlagos, Gasly consiguió su primer podio en Fórmula 1 en 2019, cuando superó a Lewis Hamilton en la carrera hasta la línea de llegada. También fue protagonista del doble podio de Alpine en 2024, junto con Esteban Ocon.
“Las últimas carreras no han sido las más fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar”, afirmó.
Los números que aporta Alpine refuerzan ese vínculo: desde 2021 sumó 64 puntos en Interlagos, más que en cualquier otro circuito, y terminó en los puntos en cada edición disputada durante ese período.
Además, Gasly alcanzará su largada número 89 con el equipo e igualará la marca de Ocon como el piloto con más participaciones bajo la denominación Alpine.
GP de San Pablo — horarios de Argentina, iguales a los de Interlagos:
Viernes 6 de noviembre Primera práctica 12:30
Viernes 6 de noviembre Segunda práctica 16:00
Sábado 7 de noviembre Tercera práctica 11:30
Sábado 7 de noviembre Clasificación 15:00
Domingo 8 de noviembre Carrera — 71 vueltas 14:00