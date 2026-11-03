George Russell empezó el año ganando en Australia y con la ilusión de pelear por su primer campeonato de Fórmula 1. Meses después, le toca acompañar la consagración de Kimi Antonelli dentro de Mercedes y revisar una temporada que estuvo lejos de lo que esperaba.
Russell se sincera tras el título de Antonelli: “El 2026 no estaba destinado a ser mi año”
El británico de Mercedes reconoce que atraviesa una de las temporadas más difíciles de su carrera. Entre problemas de fiabilidad y actuaciones por debajo de sus expectativas, felicita a su compañero y busca recuperar su mejor nivel.
Un día después del Gran Premio de México, el británico publicó un mensaje en sus redes sociales para contar cómo está viviendo ese momento. Habló de los problemas del auto, pero también de sus propias actuaciones y de lo que le cuesta recuperarse después de cada fin de semana difícil.
“Ahora parece un momento apropiado para hablar desde el corazón”, escribió.
“Esta temporada empezó exactamente como esperaba, pero muy pronto se complicó entre la mala suerte y las malas actuaciones. Es la primera temporada de mi carrera en la que he tenido más días malos que buenos”.
La reflexión llega después de otra carrera frustrante. Russell largó segundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero un problema en la entrega de potencia durante la primera vuelta le costó varias posiciones. Más tarde, un contacto con Isack Hadjar le valió una sanción de diez segundos. Terminó sexto mientras Antonelli subía al podio y aseguraba el campeonato.
“¿Ha sido difícil de afrontar? Sí, mucho. ¿Ha sido difícil levantarme semana tras semana? Sí, mucho. ¿Confusión por momentos? A menudo. Lo único que sé es que lo he dado todo y que 2026 no estaba destinado a ser mi año”, expresó.
Ganar no alcanzó para sostener la pelea
Además del triunfo en la apertura del campeonato, Russell ganó en Austria y Azerbaiyán. Sin embargo, no logró sostener la regularidad necesaria para discutirle el título a su compañero.
Los problemas de fiabilidad se combinaron con dificultades para encontrar su mejor rendimiento en el W17. Toto Wolff señaló que el auto tiene un margen de funcionamiento estrecho, una característica que contribuyó a las complicaciones del británico.
Después de México, el jefe de Mercedes reconoció que Russell estaba profundamente afectado por el resultado. También destacó que, aun con su propia decepción, se acercara a felicitar a Antonelli.
En su publicación, George volvió a reconocer al nuevo campeón.
“Quiero felicitar sinceramente a Kimi por una temporada absolutamente increíble. Realmente merecés el campeonato”.
La tarea de volver a encontrarse
Russell también agradeció el trabajo de Mercedes para recuperar el protagonismo con el nuevo reglamento.
“Gracias al equipo por producir el mejor auto y la mejor unidad de potencia de esta temporada. Ha sido inspirador ver a todos trabajar juntos durante cuatro años difíciles para devolver a Mercedes a lo más alto”, manifestó.
Quedan cuatro fechas y el británico tiene un objetivo que va más allá de los resultados: recuperar el nivel que sabe que puede ofrecer. El próximo año volverá a compartir equipo con Antonelli, esta vez con el italiano como campeón defensor.
“Lo único que puedo prometer es que, durante el resto de esta temporada y la próxima, voy a dar absolutamente todo para recuperar el rendimiento que he sido capaz de mostrar durante la mayor parte de mi carrera. Y ojalá también vuelva un poco de suerte”, sostuvo.
La ilusión con la que ganó en Australia quedó lejos. Ahora Russell pone en palabras lo que le está costando este campeonato y se propone aprovechar las carreras que quedan para volver a encontrarse.