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Antonelli seguirá con el 12: campeón, pero con los pies en la tierra

Entre la humildad y una fuerte superstición, el joven piloto italiano eligió conservar su número habitual para encarar la próxima temporada de la categoría.

Kimi Antonelli reveló qué número llevará en su auto para defender el título mundial de Fórmula 1 en 2027, tras consagrarse campeón en el Gran Premio de México. REUTERS/Eloisa SanchezKimi Antonelli reveló qué número llevará en su auto para defender el título mundial de Fórmula 1 en 2027, tras consagrarse campeón en el Gran Premio de México. REUTERS/Eloisa Sanchez
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Kimi Antonelli ya tiene su primer campeonato del mundo de la Fórmula 1 y una decisión tomada para defenderlo: su Mercedes seguirá llevando el número 12. El 1 estará disponible para él en 2027, como privilegio del campeón, pero prefiere conservar el que lo acompañó hasta la consagración en México.

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Después de terminar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y convertirse, a los 20 años, en el campeón más joven de la Fórmula 1, el italiano explicó una elección que tiene bastante que ver con su manera de mirar lo que viene.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli sits in his car after becoming the 2026 Formula One World Champion REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CORRECTING ACTION FROM "CELEBRATES" TO "SITS IN HIS CAR".Andrea Kimi Antonelli. REUTERS/Raquel Cunha

“Me quedaré con el número 12 porque es muy especial para mí. También es una forma de mantener los pies en la tierra, de seguir siendo humilde”, contó.

Para Antonelli, conservarlo también significa volver a empezar. Entiende que el título será parte de su historia, pero que la próxima temporada le exigirá construir otra vez.

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“Siento que mantener el 12 me permite tener un nuevo punto de partida, volver a construir sobre todo lo hecho e intentar mejorar”, explicó.

El número tiene, además, un vínculo con su ídolo: Ayrton Senna lo llevó cuando consiguió su primer campeonato con McLaren, en 1988. Ahora también quedó asociado al primer título del joven de Mercedes.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli celebrates with his team and his mother Veronica, father Marco and sister Maggie after finishing third in the race and clinching the 2026 Formula One World Championship REUTERS/Daniel BecerrilAndrea Kimi Antonelli. REUTERS/Daniel Becerril

Aunque detrás de la decisión hay otra razón, mucho más personal, que Kimi reconoció sin vueltas.

“Soy muy supersticioso y el número 1 nunca ha sido bueno para mí. Siempre que lo usé, me fue extremadamente mal. Así que es una razón más para quedarme con el 12”.

Entre los festejos y las preguntas sobre cómo será defender la corona, Antonelli ya resolvió ese detalle. Tendrá un campeonato para cuidar y mucho por aprender. En el auto, el número será el de siempre.

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