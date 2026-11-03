Interlagos siempre obliga a mirar varias cosas a la vez. El ritmo, las posibilidades de adelantamiento, el cielo y unas gomas que pueden cambiar el desarrollo de la carrera. Para este Gran Premio de San Pablo, Pirelli suma un elemento a esa combinación: una selección de neumáticos un paso más blanda que la utilizada en 2025.
Interlagos: neumáticos más blandos y asfalto nuevo para la Fórmula 1
El GP de San Pablo tendrá neumáticos un paso más blandos que en 2025 y sectores reasfaltados. La degradación y un pronóstico que anticipa inestabilidad suman desafíos para los equipos en Interlagos.
La marca italiana llevará el C3 como duro, el C4 como medio y el C5 como blando al circuito José Carlos Pace. Los equipos tendrán tres sesiones de entrenamientos para entender su comportamiento, con el regreso al formato tradicional después del fin de semana Sprint del año pasado.
Qué cambia en la pista
Durante el año se realizaron trabajos de reasfaltado entre las curvas 3 y 5 y entre las curvas 8 y 9. Esas superficies pueden modificar la adherencia y la evolución del circuito a medida que los autos acumulen vueltas.
Uno de los objetivos de las prácticas será comprobar cómo responde cada compuesto sobre esos sectores y qué efecto tienen en la degradación y el desgaste. El tiempo de una vuelta será apenas una parte del análisis: también habrá que ver cuánto puede sostenerse ese rendimiento.
Interlagos combina curvas rápidas con rectas importantes. Según Pirelli, las cargas laterales son de intensidad media y los esfuerzos se reparten de manera equilibrada entre los neumáticos delanteros y traseros.
El antecedente de las dos paradas
En 2025, los medios y los blandos fueron los más utilizados. La estrategia predominante fue de dos detenciones, en una carrera con distintas ventanas de ingreso a boxes y algunas paradas adelantadas por una neutralización inicial.
El graining, esa formación de pequeños grumos en la superficie del neumático, fue menos marcado de lo esperado. Sin embargo, los compuestos C3 y C4 —medio y blando en aquella edición— mostraron una degradación significativa, aunque permitieron completar tandas competitivas.
El C2, utilizado entonces como duro, tuvo tendencia al deslizamiento y poca participación, con tandas breves. Solo dos pilotos completaron la carrera con una parada.
Ese antecedente sirve como referencia, pero la elección más blanda y el asfalto nuevo exigirán revisar las cuentas durante los entrenamientos.
Las posibilidades de adelantamiento dan margen para plantear estrategias diferentes. Encontrar el equilibrio entre atacar y conservar los neumáticos volverá a ser una de las claves.
Y queda el cielo. En Interlagos, la lluvia y los cambios de temperatura suelen formar parte del fin de semana. Pirelli también contempla que los intermedios y los neumáticos para lluvia intensa puedan entrar en juego.
El pronóstico anticipa un fin de semana inestable, con posibilidad de tormentas el sábado y una marcada baja de temperatura para el domingo. Todavía falta precisar si la lluvia coincidirá con la clasificación o la carrera, pero esos cambios de condiciones serán otro factor a tener en cuenta al elegir y administrar las gomas.
Una pista con historia
Interlagos lleva disputados 42 Grandes Premios: 37 bajo la denominación de Gran Premio de Brasil, entre 1973 y 2019, y cinco como Gran Premio de San Pablo, desde 2021.
Michael Schumacher es el piloto con más victorias en este circuito, con cuatro. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen lo siguen con tres cada uno. Entre los equipos, Ferrari y McLaren comparten el primer lugar, con nueve triunfos por escudería.
GP de San Pablo — horarios de Argentina, iguales a los de Interlagos:
- Viernes 6 de noviembre Primera práctica 12:30
- Viernes 6 de noviembre Segunda práctica 16:00
- Sábado 7 de noviembre Tercera práctica 11:30
- Sábado 7 de noviembre Clasificación 15:00
- Domingo 8 de noviembre Carrera — 71 vueltas 14:00
Este año se disputa con formato tradicional, sin Sprint.