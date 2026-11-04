Hace apenas unos días, Kimi Antonelli estaba en el podio de México celebrando su primer campeonato del mundo en la Fórmula 1. Ya en Brasil, se encontró con un auto que forma parte de las historias que lo acompañaron mientras crecía: el Lotus negro y dorado de Ayrton Senna.
Antonelli llegó a Brasil como campeón y se hizo un lugar en el Lotus de Senna
Antes de su primer Gran Premio con el título asegurado, Kimi visitó a la familia del brasileño y se sentó en el Lotus 98T de 1986. En Interlagos también homenajeará a su referente con un casco especial.
El italiano visitó junto a su familia la Fazenda Dois Lagos, la propiedad de los Senna en el interior paulista. Allí lo recibieron Bruno y Bianca, hijos de Viviane, hermana del tricampeón.
Durante el encuentro, Kimi se sentó en el habitáculo del Lotus 98T-Renault que Ayrton utilizó en 1986. En su carrocería estaba el número 12, el mismo que Antonelli lleva hoy en su Mercedes y que decidió conservar para la próxima temporada, aun con el derecho a utilizar el 1 de campeón.
El encuentro le dio un comienzo especial a su semana en Brasil. Antes de volver a ponerse el casco y trabajar con Mercedes, tuvo un momento para acercarse a la historia del piloto al que admira desde chico.
Un referente que conoció a través de las historias
Antonelli nació en 2006. No pudo ver correr a Senna, pero fue conociéndolo a través de libros, videos y relatos. Su admiración también alcanza lo que Ayrton hizo fuera de las pistas.
“Ayrton Senna es mi referente desde siempre, por lo que hizo en la pista pero también fuera de ella”, ha explicado.
El Lotus que encontró en la visita pertenece a una etapa anterior a los tres títulos del brasileño. Con aquel 98T, Senna consiguió ocho poles y dos victorias en 1986, una temporada en la que la falta de confiabilidad le impidió aprovechar más veces su velocidad.
Para Kimi, sentarse allí fue una manera de acercarse a ese recorrido que tantas veces había seguido en imágenes.
Un homenaje para llevar a la pista
La visita tendrá continuidad durante el fin de semana. Antonelli utilizará en Interlagos un casco conmemorativo dedicado a Senna, en cuyo diseño participó personalmente.
El homenaje coincide con los 35 años de la primera victoria de Ayrton en su Gran Premio de casa. En 1991 ganó con el McLaren que terminó con la caja de cambios trabada en sexta marcha, después de un esfuerzo físico que quedó en la memoria de la Fórmula 1.
Kimi llegará a su primera carrera como campeón sin la necesidad de hacer cuentas para asegurar el título. Podrá concentrarse en buscar otro buen resultado, después del segundo puesto que consiguió aquí el año pasado.